Opera выпустила мобильный браузер для Android со встроенным бесплатным и безлимитным VPN-сервисом

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Сегодня норвежский разработчик браузеров выпустил новую версию мобильного браузера Opera для Android 51 со встроенным бесплатным и безлимитным VPN-сервисом.

Активировав встроенный VPN, пользователь создает приватное зашифрованное 256-битным алгоритмом шифрования соединение между своим мобильным устройством и удаленным VPN-сервером. VPN скроет физическое местоположение пользователя и существенно затруднит отслеживание его поведения в сети. Кроме того, встроенный VPN-сервис не хранит логов, позволяя еще надежнее защитить приватность пользователя.

Встроенный VPN будет весьма полезен для пользователей, которые любят подключаться к публичным сетям Wi-Fi в ресторанах, аэропортах или отелях. VPN будет посылать пользовательские запросы через защищенный туннель, шифрующий весь поступающий и исходящий интернет-трафик, что снижает риск попадания чувствительной информации в руки третьих лиц.

По данным Opera, в Европе сегодня насчитывается более 120 миллионов пользователей VPN. Согласно прошлогоднему исследованию Global World Index, VPN все чаще применяется на мобильных устройствах — более 42% пользователей VPN на мобильных устройствах и 35% пользователей VPN на компьютерах активируют данную функцию ежедневно.

Чтобы включить Opera VPN, пользователю необходимо зайти в настройки браузера в раздел VPN и активировать данную функцию. Они также могут выбрать регион, с которым они хотели бы установить соединение, при этом функция не требует регистрации.

Загрузить новый браузер Opera для Android можно на Google Play по следующей ссылке.

Напомним, что в середине 2018 года Opera Software весьма неожиданно закрыла приложение Opera VPN для Android и iOS, а в начале текущего года вернула сервис VPN для мобильных пользователей в виде отдельной бета-функции браузера. Ранее Opera реализовала поддержку Web 3 и встроенный криптокошелек для Ethereum.

Источник: Opera