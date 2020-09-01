Оператор мобильной связи Vodafone Украина огласил финансовые показатели 2 квартала 2020 года

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил об улучшении основных финансовых показателей по результатам 2 квартала 2020 года. В частности, доход компании в апреле-июне 2020 года составил 4,1 млрд грн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным пресс-службы, Vodafone демонстрирует самую высокую на рынке динамику увеличения дохода, связанную с ростом потребления дата-услуг и увеличением покрытия скоростного мобильного интернета.

Объем интернет-трафика в сети Vodafone в первом полугодии 2020 года увеличился на 42%. К основным причинам роста скорости и трафика в компании относят увеличение покрытия 4G, емкости сети и количества дата-пользователей.

Во время карантина Vodafone не прекратил строить новое покрытие и расширять емкость с применением нового оборудования и технологий, таких как AirScale, CloudAIR, LTE1800 4×4 MIMO + LTE2600 4×4 MIMO Carrier Aggregation. За этот период Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком. В целом, модернизация охватила более 10 тысяч секторов базовых станций на 4 тысячах площадок. В итоге по результатам 2 квартала 4G-сеть Vodafone доступна 74% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G-покрытием.

Vodafone инвестировал в развитие сети в 1 полугодии 2020 года порядка 1,9 млрд грн, включая стоимость лицензии в диапазоне 900 МГц – 265 млн грн. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 27,3 млрд грн.

Рост дата-доходов сбалансировал негативные факторы, повлиявшие на работу компании во 2 квартале: существенное снижение доходов от роуминга и сокращение доходов от собственной розницы, вызванное частичным закрытием магазинов на карантине. Показатель ARPU во 2 квартале составил 68,4 грн и остается самым низким на рынке, что свидетельствует о доступности тарифных линеек Vodafone.

Показатели операционной эффективности демонстрируют рост: показатель OIBDA увеличился на 11% по сравнению со 2 кварталом 2019 года и превысил 2,1 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась до 52,6%. Показатели операционной эффективности удалось улучшить благодаря оптимизации расходов и увеличению доходов от дата-услуг.

В первом квартале чистая прибыль Vodafone Украина выросла на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1 млрд грн. По результатам второго квартала 2020 года абонентская база компании составила 19 млн, годовые колебания составили -3,2%, что связано с уменьшением динамики новых подключений в результате частичного закрытия розничных точек на карантине. При этом наблюдается рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений, а также увеличение подключенных IoT-карт.

Источник: Vodafone Украина