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Oppo анонсировала подэкранную камеру «следующего поколения»

Oppo анонсировала подэкранную камеру «следующего поколения»

Oppo анонсировала подэкранную камеру «следующего поколения»


Компания Oppo анонсировала новейшую версию своей технологии камеры, размещаемой под экраном. При этом компания утверждает, что технология позволяет размещать селфи-камеру под дисплеем «без ущерба для целостности экрана».

Более ранние подходы предусматривали уменьшение плотности пикселей в той части экрана, которая покрывает камеру, чтобы пропускать больше света. Но теперь Oppo использует меньшие пиксели для поддержания той же плотности 400 ppi, что и у остальной части OLED-панели. В результате, по словам Oppo, пользователи не должны замечать «почти никакой визуальной разницы между областью [подэкранной камеры] и остальной частью экрана во время повседневного использования, создавая гораздо более захватывающий визуальный опыт».

Oppo анонсировала подэкранную камеру «следующего поколения»

Компания продемонстрировала изображение прототипа смартфона с новой версией технологии подэкранной камеры. На смартфоне запущено приложение для чтения электронных книг. Для более ранних версий технологии это был бы наихудший сценарий, демонстрирующий недостатки похода. В таком случае белый фон и чёткий текст явно демонстрировали область размещения подэкранной камеры и области дисплея над ней с меньшей плотностью пикселей.

Oppo анонсировала подэкранную камеру «следующего поколения»

Oppo также продемонстрировала пример фотографии, снятой при помощи подэкранной камеры на базе новой технологии. Доступен всего лишь один образец фотографии, снятый при хорошем освещении. При этом в некоторых частях изображения заметны некоторые цветовые артефакты. Однако фотография выглядит значительно лучше, чем снимки, полученные с первой появившейся на рынке подэкранной камеры смартфона ZTE Axon 20 5G.

Источник: The Verge

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