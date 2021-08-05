Oppo анонсировала подэкранную камеру «следующего поколения»





Компания Oppo анонсировала новейшую версию своей технологии камеры, размещаемой под экраном. При этом компания утверждает, что технология позволяет размещать селфи-камеру под дисплеем «без ущерба для целостности экрана».

Более ранние подходы предусматривали уменьшение плотности пикселей в той части экрана, которая покрывает камеру, чтобы пропускать больше света. Но теперь Oppo использует меньшие пиксели для поддержания той же плотности 400 ppi, что и у остальной части OLED-панели. В результате, по словам Oppo, пользователи не должны замечать «почти никакой визуальной разницы между областью [подэкранной камеры] и остальной частью экрана во время повседневного использования, создавая гораздо более захватывающий визуальный опыт».

Компания продемонстрировала изображение прототипа смартфона с новой версией технологии подэкранной камеры. На смартфоне запущено приложение для чтения электронных книг. Для более ранних версий технологии это был бы наихудший сценарий, демонстрирующий недостатки похода. В таком случае белый фон и чёткий текст явно демонстрировали область размещения подэкранной камеры и области дисплея над ней с меньшей плотностью пикселей.

Oppo также продемонстрировала пример фотографии, снятой при помощи подэкранной камеры на базе новой технологии. Доступен всего лишь один образец фотографии, снятый при хорошем освещении. При этом в некоторых частях изображения заметны некоторые цветовые артефакты. Однако фотография выглядит значительно лучше, чем снимки, полученные с первой появившейся на рынке подэкранной камеры смартфона ZTE Axon 20 5G.

Источник: The Verge