Oppo презентовал смарт-часы Watch 2 с чипом Snapdragon Wear 4100

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Бренд Oppo представил второе поколение смарт-часов Watch. Внешний вид новинки практически не изменился по сравнению с предшественником — это все так же клон Apple Watch. А вот в техническом плане есть некоторые важные изменения.

Oppo Watch 2 доступны в двух размерах: 42 мм и 46 мм. Меньшая версия оснащена 1.75″ AMOLED-дисплеем с разрешением 430х372 пикселя, а большая — 1.91″ AMOLED-экраном с разрешением 430х402 точки. Плотность пикселей дисплеев в обоих случаях составляет 326ppi, частота обновления экранов — 60 Гц.

Главным нововведением стало наличие чипсета Snapdragon Wear 4100 в Oppo Watch 2, который пришел на смену Snapdragon Wear 3100. Он должен обеспечить более высокую производительность девайса. В паре с чипом доступен также обновленный сопроцессор Apollo 4s. Компания заявляет о 4 днях автономной работы при обычном использовании устройства (46 мм версии) и примерно 16 днях при использовании режима энергосбережения. Поддерживается быстрая зарядка — 10 минут должно быть достаточно для одного дня работы смарт-часов.

Watch 2 способны круглосуточно измерять ЧСС и уровень кислорода в крови, анализировать сон пользователя, следить за уровнем его стресса. Доступно более сотни спортивных режимов. Заявлена влагозащита согласно рейтинга 5 ATM. Есть модуль GPS, опционально может быть поддержка eSIM.

Oppo Watch 2 поступят в продажу на китайском рынке. А значит, они буду поставляться с оболочкой ColorOS, без предустановленных сервисов Google. Будет ли компания выпускать глобальную версию и получит ли она Wear OS 3 — пока не известно. Oppo Watch 2 42 мм (Bluetooth) оцениваются в $200, eSIM вариант обойдется в $230. За 46 мм версию с eSIM придется выложить $308.

Источник: 9to5google