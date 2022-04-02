Опрос Prozorro: 48% предприятий продолжают трудиться в Украине, несмотря на войну. Еще 12% планируют возобновить работу в ближайшее время

В конце марта госпредприятие Prozorro провело опрос среди 372 представителей бизнеса в разных уголках Украины. 48% опрошенных бизнесов сейчас трудятся. В западной части нашей страны продолжают работать 62% предприятий, в центральной – 55%. В то же время среди всех продолжающих работу предпринимателей 85% отметило сокращение количества заказов. Еще 6% опрошенных предпринимателей уже изменили, а 19% планируют изменить фокус своего бизнеса, чтобы больше отвечать потребностям военного времени. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Опрос также показал, что 43% респондентов сейчас не работают с государственными заказчиками. В большинстве своем это бизнесы, которым сотрудничество с государством давало лишь до 20% дохода. И 47% отметили, что продолжают работать с государством, но в меньших объемах. 10% работающих по-прежнему. 49% отметили, что возврат конкурентных упрощенных закупок у Prozorro помог бы им получать новые заказы. Не согласились с этим 24% респондентов, 27% затруднились ответить на этот вопрос.

«В рамках опросов предприниматели также предоставили свои предложения, как государство может изменить подходы к государственным закупкам в период военного положения. Чаще всего звучали предложения о возможности получения предоплаты и расчета без отсрочки платежа, необходимость проведения упрощенных закупок на Prozorro в регионах, где не ведутся боевые действия, а также создание информационного каталога актуальных потребностей от государства», — добавило госпредприятие.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее государственным организациям на время военного положения заключать прямые контракты с поставщиками.

А еще недавно была создана платформа Prozorro+, адаптировавшая систему госзакупок к военному времени. Платформа призвана быстро закрывать потребности органов власти и местного самоуправления в критически важных товарах и сплачивать бизнес вокруг запросов государства.