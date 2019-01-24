Опубликовано официальное изображение Vivo APEX 2019 — второго смартфона без разъемов и кнопок

Накануне презентации смартфона Vivo APEX 2019 в сеть просочились рендерные изображения этой модели, которые позволяют лучше ознакомиться с дизайном устройства.

Согласно официальным данным, смартфон Vivo APEX 2019 имеет дизайн в виде булыжника. Речь идёт о гладких обтекаемых формах, сходных с Honor Magic. Рендеры подтверждают эту информацию. Также они свидетельствуют, что новинка имеет полноэкранный дизайн, а дисплей не содержит выреза в верхней части. Фронтальной камеры не видно ни над дисплеем, ни под ним. Можно предположить, что устройство оснащено выдвижным модулем камеры. Судя по изображению, в смартфоне нет каких-либо кнопок, как и в представленном вчера Meizu Zero. Если так пойдёт и дальше, то выпуск «безкнопочных» смартфонов может стать новым трендом 2019 года. На задней панели можно рассмотреть лишь двойную камеру с LED вспышкой. Сканера отпечатков пальцев нет. Можно предположить, что соответствующий сенсор расположен под дисплеем.

Насколько наши предположения верны, мы узнаем уже совсем скоро. Официальная презентация смартфона Vivo APEX 2019 запланирована на 24 января.

Источник: gizchina