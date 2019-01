Meizu Zero — первый в мире смартфон, который полностью лишен разъемов, отверстий и физических кнопок

Компания Meizu представила сегодня очень необычный смартфон, которым дразнила в последнее время и который можно смело можно назвать инновационным. Новинка называется Meizu Zero, и она действительно выглядит оригинально, в чем можно убедиться благодаря изображениям.

Главная особенность Meizu Zero — полное отсутствие привычных разъемов, отверстий и физических кнопок управления. На данный момент ничего подобного на рынке нет, так что такой дизайн вполне можно назвать уникальным. При этом конструкторам удалось сохранить преемственность с последними моделями бренда. То есть, Meizu Zero получил одновременно свежий, оригинальный и узнаваемых дизайн, характерный для последних моделей Meizu.

Корпус Meizu Zero выполнен по технологии Unibody 3D с использованием объемного керамического покрытия.

Привычные физические кнопки для регулировки громкости и управления питанием в Meizu Zero заменили сенсорные боковые панели, по своей сути идентичные тем, что используется в смартфоне HTC U12+ (а до этого были в HTC U11 и U11+). Только у Meizu Zero кнопки не выступают за грани корпуса. Роль динамика в Meizu Zero играет дисплей, а точнее — пьезоэлектрический излучатель, интегрированный под поверхность дисплея. Нечто подобное ранее использовали Sharp и Xiaomi в своих смартфонах Aquos Crystal и Mi Mix. У Meizu технология носит маркетинговое название mSound 2.0. Производитель заверяет, что она позволит отчетливо слышать собеседника даже в шумном окружении вне зависимости от того, какой стороной будет приложен к уху.

В Meizu Zero используется изогнутый дисплей AMOLED диагональю 5,99 дюйма без каких-либо вырезов, тонкими рамками по бокам и чуть более широкими (примерно одинаковой ширины) сверху и снизу. Сканер отпечатков пальцев тоже интегрирован в дисплей.

Физические карты SIM смартфон Meizu Zero не поддерживает никакие, поскольку в устройстве попросту нет, куда их вставлять. Новинка использует eSIM или электронную SIM-карту — микросхему, распаиваемую на плате в процессе изготовления смартфона и обеспечивающую идентификацию аппарата в сети оператора. И поскольку украинские операторы пока не поддерживают eSIM, то у нас этим смартфоном особо не попользуешься.

Основой Meizu Zero служит прошлогодняя SoC Snapdragon 845. При этом вице-президент Meizu Technology Ли Нан упомянул планы по переходу на новую SoC Snapdragon 855, когда та станет более широко доступной, намекнув на возможность выпуска версии Meizu Zero с поддержкой сетей пятого поколения.

Из привычных средств подключения есть только беспроводные интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi, что также накладывает определенные ограничения.

Наконец, зарядка аккумулятора. Так как концепция, положенная в основу идеи Meizu Zero, подразумевает полное отсутствие разъемов, то единственным вариантом для инженеров стала беспроводная зарядка. В данном случае заявлена поддержка фирменной технологии 18-ваттной беспроводной зарядки, защищенной 75 патентами (!). Точных данные о емкости аккумулятора нет, но производитель заверяет, что благодаря этой технологии Meizu Zero сможет заряжаться «по воздуху» столь же быстро, как по проводу. Иными словами, никаких неудобств эта особенность доставлять не должна.

На задней панели располагается сдвоенная вертикальная камера, под которой находится фирменная кольцевая светодиодная вспышка. Она, как и камера Meizu 16, построена на сенсорах Sony IMX 380 и IMX 350 разрешением 12 и 20 Мп соответственно. Разрешение одинарной селфи-камеры, размещенной на верхней рамке экрана по центу, составляет 20 Мп.

Еще одна немаловажная деталь — Meizu Zero защищен от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, хотя с таким конструктивным исполнением степень защиты могла бы быть и максимально высокая IP69.

Вопрос конфигурации памяти остается открытым, поскольку никаких данных производитель не приводит. Не говорит Meizu и о том, когда Meizu Zero поступит в продажу и сколько будет стоить. И это немного смущает, заставляя думать, что пока Meizu Zero существует только в виде концепции. Тем не менее заявлены два цветовых варианта Meizu Zero — черный и белый.

