Оригинальные части S.T.A.L.K.E.R. переиздадут. По крайней мере в Японии

На японских цифровых площадках Biccamera, Neowing и Rakuten Books нашли информацию, что портированные версии оригинальных частей S.T.A.L.K.E.R. уже доступны на предзаказ в японских цифровых магазинах. Оригинальные игры вместе будут продаваться одним бандлом под названием S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy.

На этих цифровых площадках указано, что порт трилогии будет доступен для консолей PS4. Но можно предположить, что также он выйдет и на Xbox, учитывая партнерские отношения Xbox и GSC, сообщает ТГ-канал S.T.A.L.K.E.R. UA. Как сообщается, S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy выйдет уже 27 июня этого года.

Это не официальная информация, к которой надо относиться со здоровым скепсисом. Больше по этой теме могут рассказать сегодня 6 марта в 20:00 на Xbox Partner Preview. Впрочем появление GSC на этом шоу пока не подтверждено.

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