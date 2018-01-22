ОС Apple iOS 11 заметно отстает по темпам распространения от своей предшественницы

Компания Google ежемесячно публикует отчёты о степени распространения различных версий операционных систем Android. Как правило, в этих отчётах последняя версия ОС имеет крайне низкие показатели. Apple публикует подобные отчёты о своей iOS не так часто, зато достижения последней версии операционной системы у этой компании более впечатляющие.

На этот раз Apple поделилась статистикой об уровне проникновения iOS 11 на мобильные устройства пользователей. Для сравнения также приводятся данные о предыдущей версии ОС. Согласно данным отчёта, около 65% всех имеющихся у пользователей iPhone и iPad работают под управлением iOS 11. В то же время на 28% устройств установлена предыдущая версия iOS 10. Только 7% мобильных устройств Apple довольствуются более старыми версиями iOS.

Эти сведения были получены на основании анализа данных магазина App Store за 18 января, так что они достаточно свежие. Также следует отметить, что ровно год назад Apple опубликовала аналогичный отчёт. Наиболее актуальная на тот момент версия iOS 10 была установлена на 76% всех iPhone и iPad. Таким образом, iOS 11 заметно отстает от своей предшественницы по темпам распространения.

Источник: phonearena