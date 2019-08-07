Осенью Wizz Air откроет шесть новых рейсов из Одессы и один – из Львова

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Венгерская авиакомпания Wizz Air в начале ноября 2019 возобновит авиарейсы из Одессы. Пассажирам будет доступно 6 новых рейсов в города Германии, Польши и Словакии.

С 1 ноября авиакомпания начнёт выполнять полеты из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября — в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, а с 3 ноября — в Братиславу. По каждому направлению авиакомпания будет выполнять по 2 рейса в неделю.

Также Wizz Air добавит один новый маршрут во Львов. С 28 октября лоукостер начнет летать 2 раза в неделю из Львова в Ларнаку на Кипре.

Новые направления Wizz Air частично пересекаются с рейсами, которые ранее анонсировала компания Ryanair. Ирландский лоукостер уже летает из Одессы в Краков, а осенью планирует запустить также рейсы в Берлин, Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань. Таким образом, авиакомпании будут иметь четыре совместных маршрута в Одессе.

Сейчас Wizz Air выполняет рейсы из трех украинских городов — Киева, Харькова и Львова. Из этих городов можно отправиться в 13 стран по 46 различным направлениям.

За январь-июль 2019 лоукостер перевез около 1,3 млн пассажиров, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: «Экономическая правда»