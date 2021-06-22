Ошибка в iOS блокирует работу Wi-Fi на iPhone при подключении к сетям со специфическими названиями

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В мобильной операционной системе iOS была обнаружена ошибка, которая блокирует возможность работы с сетями Wi-Fi после подключения к сети со специфическим названием.

Исследователь безопасности Карл Скоу обнаружил, что после присоединения к сети Wi-Fi с названием %p%s%s%s%s%n функциональные возможности Wi-Fi в iPhone становятся «навсегда неработоспособными». Смартфон не может больше подключаться к беспроводной сети ни после изменения SSID точки доступа, ни после перезагрузки.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

Другие пользователи, которым удалось воспроизвести проблему, предположили, что ошибка может быть связана с использованием символа процента в самом начале названия сети. Это приводит к проблеме синтаксического анализа входных данных, когда iOS ошибочно интерпретирует буквы, следующие за символом %, как спецификатор формата. В языке программирования C и ему подобных, спецификаторы формата имеют особое значение и анализируются компилятором языка как имя переменной или команда, а не стандартный текст.

Что интересно, Android-смартфоны не подвержены такому сбою при подключении к той же сети, которая вызывает проблемы в работе модуля беспроводной связи iPhone.

Чтобы возобновить способность iPhone снова подключаться к беспроводным сетям, нужно выполнить сброс настроек сети. Для этого нужно открыть Настройки, перейти в раздел «Общие», далее выбрать «Сброс», а затем нажать «Сбросить настройки сети» и подтвердить запрос.

Источник: macrumors