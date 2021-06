Ошибка в iOS блокирует работу Wi-Fi на iPhone при подключении к сетям со специфическими названиями

В мобильной операционной системе iOS была обнаружена ошибка, которая блокирует возможность работы с сетями Wi-Fi после подключения к сети со специфическим названием.

Исследователь безопасности Карл Скоу обнаружил, что после присоединения к сети Wi-Fi с названием %p%s%s%s%s%n функциональные возможности Wi-Fi в iPhone становятся «навсегда неработоспособными». Смартфон не может больше подключаться к беспроводной сети ни после изменения SSID точки доступа, ни после перезагрузки.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021