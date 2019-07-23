Ошибка в Messenger Kids позволяла тысячам детей общаться в групповых чатах с пользователями без одобрения родителей





Приложение Facebook Messenger Kids построено на простой концепции: дети не должны общаться с пользователями, которые не были одобрены их родителями. Но в процессе реализации приложения что-то пошло не так, и в результате ошибки пользователи смогли обойти эту защиту через механизм группового чата. В результате, дети смогли присоединяться к групповым чатам с незнакомцами, которые не были утверждены родителями.

На прошлой неделе Facebook тихо закрывал эти групповые чаты и оповещал пользователей о выявленной ошибке, но компания не делала каких-либо публичных заявлений, проливающих свет на данную проблему. В этом уведомлении говорится, что была обнаружена техническая ошибка. Она позволяла друзьям ребёнка создавать групповые чаты с его участием и участием одного или нескольких лиц, которые были одобрены родителями друга (но при этом они могли не быть одобрены родителями ребёнка). Компания отключила эти чаты и сделала всё возможной, чтобы в будущем не было возможности создавать такие чаты.

В Facebook подтвердили, что такое сообщение пользователям действительно отправлялось. На протяжении последних дней подобные уведомления были отправлены тысячам пользователей, которые являются владельцами учётных записей родителей в сервисе Messenger Kids. При этом отмечается, что техническая ошибка затронула небольшое количество групповых чатов. Затронутые чаты были отключены, родителям были предоставлены дополнительные ресурсы по Messenger Kids и онлайн-безопасности».

Не уточняется, как долго эта ошибка (нарушающая ключевое обещание) присутствовала в сервисе. Функция групповых чатов изначально была доступна в Messenger Kids с момента запуска приложения в декабре 2017 года.

Источник: The Verge