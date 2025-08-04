Основатель стартапа разрезал себе ноги, чтобы продемонстрировать новую биотехнологию — инвесторы дали ему $4,3 млн

21-летний основатель биотехнологического и оборонного стартапа Pilgrim Джейк Адлер буквально вложил собственные пот и кровь в развитие бизнеса, порезав бедра для демонстрации новой технологии. Как ни странно, эти кровавые усилия окупились и он получил $4,3 млн от инвесторов.

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Pilgrim создает биотехнологии для использования на поле боя, с планами продажи военным, а впоследствии и гражданским. Их флагманская разработка — гемостатическая повязка Kingsfoil, для демонстрации которой руководитель стартапа Джейк Адлер порезал обе свои ноги на камеру.

Мы не будем публиковать видео и избежим подробностей. Если коротко: Адлер обезболил себе ноги лидокаином и с помощью инструмента для биопсии сделал два точных пореза. На один наложили Kingsfoil для остановки кровотечения, другой использовали для контрольного сравнения.

Адлер уточнил, что законы прямо не запрещают тесты на себе и сравнил эксперимент с обычной татуировкой.

«Я был очень осторожен», — сказал Адлер в комментарии Business Insider и отметил, что не поощряет другие стартапы проводить подобные опасные испытания на себе.

По словам Адлера, Kingsfoil создан на основе глины и, когда касается кожи, превращается в гелеобразную консистенцию, что помогает закрыть раны, свернуть кровоток и способствует заживлению. Среди известных побочных эффектов — лишь незначительное раздражение кожи.

Kingsfoil хорошо знакома фанам «Властелина колец», как целебная трава. Названия по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина вообще очень популярны среди создателей оборонных технологий — вспомните Anduril и Erebor Палмера Лаки, или же Palantir Алекса Карпа.

Что интересно, эти кровавые эксперименты с Kingsfoil окупились и Pilgrim привлек $4,3 млн от инвесторов, включая Cantos VC, Day One Ventures и семейный офис Питера Тиля.

«Мы ищем людей, которые выделяются и являются немного странными», — говорит Иэн Раунтри, генеральный партнер Cantos. «Джейк исключительный и затрагивает одну из тех проблем, которые скрываются у всех на виду».

Адлер надеется развить демонстрацию, протестировав повязку в «более контролируемых условиях».

«Она предназначена для надлежащих и тщательных клинических исследований», — сказал Адлер о Kingsfoil перед стерилизацией бедра на видео. «Это только предвестник».

В качестве «первого и начального рынка» Pilgrim рассматривает Министерство обороны, но в дальнейшем планирует распространить технологию на гражданских.