Новости Military Tech 01.12.2023 в 17:38 comment views icon

Оборонный стартап Anduril представляет Roadrunner — реактивный истребитель, который «приземляется как Falcon 9»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Оборонный стартап Anduril представляет Roadrunner — реактивный истребитель, который «приземляется как Falcon 9»

Партнер раздела?

Roadrunner — это модульное автономное воздушное транспортное средство с автономным вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) и двойным «лоукостерным» реактивным двигателем.

Дополнительно Anduril, оборонный технологический стартап, разработал вариант Roadrunner-Munition или Roadrunner-M — так называемый «фугасный перехватчик», который может нести боеголовку и уничтожать угрозы с воздуха.

Roadrunner необычен как по внешнему виду, так и возможностям: он может взлетать, преследовать и уничтожать цели; а если нет необходимости в перехвате, транспорт будет самостоятельно маневрировать обратно на базу для дозаправки и повторного использования.

Как выразился в недавнем интервью руководитель отдела стратегии Anduril Крис Броуз:

«Мы по сути создали приземляющийся реактивный истребитель, как Falcon 9».

По словам Броуза, этот продукт создан в ответ на рост скоростного автономного авиационного оружия, которое можно производить в больших объемах и при очень низких затратах. В отличие от других современных решений и устаревших ракетных систем, которые использовались ранее, Roadrunner-M также можно использовать повторно.

«На мой взгляд, это первое восстанавливаемое оружие, которое когда-либо использовали», — сказал Броуз. «Это очень крутая вещь. Возможность развернуть, а затем восстановить его и повторно использовать, если вы фактически не используете его в операции по уничтожению другого дрона, полностью меняет работу операторов. Сегодня у них ограниченое количество перехватчиков, и если они решат нажать на кнопку, то не получат оружие назад».

По словам Anduril, есть несколько других существенных усовершенствований по сравнению со старыми системами: более быстрое время запуска и взлета, втрое большая грузоподъемность боеголовки, в десять раз более эффективная дальность и втрое большая маневренность.

Как и остальные системы семейства Anduril, Roadrunner-M можно управлять с помощью Lattice — программного обеспечения компании для контроля и управления на базе ИИ — или интегрировать его в другие архитектуры.

Еще одно большое преимущество для оператора: если есть быстро движущаяся угроза, Roadrunner может немедленно запуститься, отобразить ее, а затем получить сигнал о том, нужно ли вмешиваться. Поскольку продукт можно повторно использовать и восстанавливать, операторы могут действовать, не опасаясь потери дорогостоящего актива.

Броуз сказал, что компания сотрудничает с неназванным партнером из правительства США с начала разработки Roadrunner примерно два года назад.

«Национальная оборона часто и, в основном справедливо, сталкивается со стереотипными представлениями о том, что она очень тяжелая, очень медленная, лишенная воображения, очень неинтересная», — сказал Броуз. «Я считаю, что как компания, Anduril, является противоположностью этому».

Источник: Techcrunch

Партнер раздела?

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Думки вслух: чому ChatGPT не знищив копірайтинг
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Посты
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Посты
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить