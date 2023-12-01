Оборонный стартап Anduril представляет Roadrunner — реактивный истребитель, который «приземляется как Falcon 9»

Roadrunner — это модульное автономное воздушное транспортное средство с автономным вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) и двойным «лоукостерным» реактивным двигателем.

Дополнительно Anduril, оборонный технологический стартап, разработал вариант Roadrunner-Munition или Roadrunner-M — так называемый «фугасный перехватчик», который может нести боеголовку и уничтожать угрозы с воздуха.

Roadrunner необычен как по внешнему виду, так и возможностям: он может взлетать, преследовать и уничтожать цели; а если нет необходимости в перехвате, транспорт будет самостоятельно маневрировать обратно на базу для дозаправки и повторного использования.

Как выразился в недавнем интервью руководитель отдела стратегии Anduril Крис Броуз:

«Мы по сути создали приземляющийся реактивный истребитель, как Falcon 9».

По словам Броуза, этот продукт создан в ответ на рост скоростного автономного авиационного оружия, которое можно производить в больших объемах и при очень низких затратах. В отличие от других современных решений и устаревших ракетных систем, которые использовались ранее, Roadrunner-M также можно использовать повторно.

«На мой взгляд, это первое восстанавливаемое оружие, которое когда-либо использовали», — сказал Броуз. «Это очень крутая вещь. Возможность развернуть, а затем восстановить его и повторно использовать, если вы фактически не используете его в операции по уничтожению другого дрона, полностью меняет работу операторов. Сегодня у них ограниченое количество перехватчиков, и если они решат нажать на кнопку, то не получат оружие назад».

По словам Anduril, есть несколько других существенных усовершенствований по сравнению со старыми системами: более быстрое время запуска и взлета, втрое большая грузоподъемность боеголовки, в десять раз более эффективная дальность и втрое большая маневренность.

Как и остальные системы семейства Anduril, Roadrunner-M можно управлять с помощью Lattice — программного обеспечения компании для контроля и управления на базе ИИ — или интегрировать его в другие архитектуры.

Еще одно большое преимущество для оператора: если есть быстро движущаяся угроза, Roadrunner может немедленно запуститься, отобразить ее, а затем получить сигнал о том, нужно ли вмешиваться. Поскольку продукт можно повторно использовать и восстанавливать, операторы могут действовать, не опасаясь потери дорогостоящего актива.

Броуз сказал, что компания сотрудничает с неназванным партнером из правительства США с начала разработки Roadrunner примерно два года назад.

«Национальная оборона часто и, в основном справедливо, сталкивается со стереотипными представлениями о том, что она очень тяжелая, очень медленная, лишенная воображения, очень неинтересная», — сказал Броуз. «Я считаю, что как компания, Anduril, является противоположностью этому».

Источник: Techcrunch

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