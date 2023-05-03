«Основы АI» — новый бесплатный курс Google и Минцифры, который научит украинцев пользоваться программами с искусственным интеллектом

Минцифры анонсировало новый совместный проект с Google Украина, посвященный изучению искусственного интеллекта.

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В рамках курса «Основы АI» будут проведены бесплатные лекции и воркшопы, где украинцы смогут овладеть ИИ-инструментами и научатся применять их для развития бизнеса и персонального бренда. Также предусмотрены 15-минутные индивидуальные онлайн-консультации от экспертов Google и других топовых технологических компаний.

«Искусственный интеллект – это о возможностях. Появится новый рынок, новые профессии. Чтобы быть конкурентным в мире, уже нужно овладевать использованием ИИ», — комментирует Михаил Федоров.

Основные темы, которые будут рассмотрены во время курса:

Что такое AI и зачем он нужен?

Какие готовые решения на основе AI можно применять в разных сферах – от маркетинга до управления заведениями.

Стратегии внедрения ML (machine learning – машинное обучение) в компании.

Нюансы построения технической команды для работы с ML.

Как использовать готовые ML-решения без опыта кодирования.

Продолжительность курса – четыре недели, а стартует обучение 16 мая 2023 года. Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке.

Среди других партнеров курса – Офис по развитию предпринимательства и экспорта, национальный проект по развитию предпринимательства Дія.Бізнес и Projector Institute

Ранее глава Минцифры публиковал в своем Telegram-канале интересную фразу: «Или ты разберешься с искусственным интеллектом, или он заменит тебя». И, похоже, в министерстве серьезно отреагировали на это заявление — там уже создали отдельную должность специалиста по искусственному интеллекту и начали тестировать ChatGPT для предоставления услуг украинцам в приложении «Дія».