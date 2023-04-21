Федоров: «Или ты разберешься с искусственным интеллектом, или он заменит тебя»‎

Руководитель Минцифры Михаил Федоров, недавно имеющий более широкие полномочия и дополнительно отвечающий в Украине за инновации, развитие образования, науки и технологий, опубликовал краткое и одновременно очень дискуссионное сообщение в своем Telegram-канале, которое, собственно, вынесено в заголовок.

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Пока не совсем понятно, что именно намекает господин министр и сейчас один из самых влиятельных людей в Украине. Но одно можно сказать наверняка: последние события и заявления — создание в Минцифры отдельной должности специалиста по искусственному интеллекту, тестирование ChatGPT для предоставления услуг украинцам в «Дії», разговоры о более чем 4 тысячах специалистов по ИИ в контексте потенциального расширения «Дія City» — прямо указывают на возобновление повышенного интереса к сфере искусственного интеллекта со стороны Михаила Федорова, поэтому весьма вероятно, что в дальнейшем вовлеченность государства (регулирование и стимулирование) в развитие отрасли будет расти. Хорошо это или плохо, время покажет.

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