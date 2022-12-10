«Осталось 400-500 страниц»: Джордж Мартин рассказал о прогрессе в написании «Ветров зимы» — шестого романа серии «Песнь льда и огня»

В шоу Toing Out The News Стивена Колберта «прожарили» Джорджа Мартина за задержку, назвав писателя «действительно жалким». Тот только посмеялся в ответ и сказал, что до завершения книги — «еще 400-500 страниц».

Почитатели «Песни льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина — романов, адаптированных для сериалов HBO Max «Игра престолов» и «Дом дракона» — уже привыкли к новостям о «процессе» работы над «Ветрами зимы» (шестой книгой серии), затянувшемся на 11 лет.

Но последние обещания Мартина звучат довольно искренне — в одном из эпизодов шоу «Toing Out The News» Стивена Колберта писатель рассказал, что написал «1100-1200 страниц, и еще 400-500 впереди».

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В шоу анимированный доктор Айк Блум (озвученный актером Икечукву Уфомаду из фильма Инспектор Ай /Inspector Ike) называет Джорджа Мартина «борющимся писателем» и говорит, что «у кого-то проблемы с соблюдением сроков». Блум звонит очень продуктивному писателю-криминалисту Джеймсу Паттерсону и просит у него совета для Мартина — как ускорить работу над книгой.

Паттерсон сначала спрашивает, насколько далеко Мартин отложил свой крайний срок, и, кажется, ошеломленным, когда узнает о большой задержке. Он предполагает, что у Мартина “писательский запор”, и рекомендует изменить способы письма, в том числе не использовать компьютер DOS и текстовый процессор WordStar:

«Попробуйте что-нибудь другое, потому что это не работает».

Мартин часто заявлял, что его раздражают фанаты и интервьюеры, которые постоянно возмущаются его медленным прогрессом в «Ветрах зимы», так как писатель откладывает книгу на второй план и работает над другими шоу и проектами HBO. Но в шоу Джордж, кажется, по крайней мере, пытается реагировать на надоедливые вопросы с юмором. Впрочем, писатель вяло реагирует на предложение разделить «Ветры зимы» на части (учитывая, что книгу на 1700 страниц на самом деле очень трудно осилить физически).

«Задача решена!» – говорит Паттерсон. «Вы разбиваете 1100 страниц на три книги… И отправляете по одной книге в год. Все будут счастливы, а вы опередите график!»

Мартин только улыбается в ответ.

В преддверии выхода финальной серии первого сезона «Дома дракона» (приквела «Игры престолов») — писатель Джордж Мартин также побывал в гостях у Стивена Колберта. Во время 10-минутного интервью собеседники, в частности, обсудили нынешнее, далекое от утопического, состояние мира и подняли тему ядерной войны.

«Что мы будем делать, если путин действительно применят ядерные бомбы? Хотел бы я иметь дракона, чтобы полететь в кремль!», — сказал Мартин.