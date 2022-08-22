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Джордж Мартин хотел, чтобы «Игра престолов» получила по меньшей мере 10 сезонов, а еще лучше — 12 или 13

Джордж Мартин хотел, чтобы «Игра престолов» получила по меньшей мере 10 сезонов, а еще лучше — 12 или 13

В воскресенье вечером, когда на канале HBO дебютировал сериал «Дом дракона», Джордж Мартин поговорил с The Wall Street Journal об адаптации его популярных книг.

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Джордж Мартин хотел, чтобы «Игра престолов» получила по меньшей мере 10 сезонов, а еще лучше — 12 или 13

Хотя «Игра престолов» стала огромным хитом и собрала за предыдущие годы большое количество поклонников, соавторы сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс решили завершить его после восьми сезонов. Мартин утверждает, что выступал за существенно большее количество сезонов и расширение повествования.

«Я говорил, что должно быть как минимум 10 сезонов, а может быть, 12, 13».

В конечном счете, Мартин мало что смог сделать на заключительном этапе «Игры престолов» – события сериала выходили за рамки сюжетной линии, установленной опубликованными на тот момент книгами.

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«Я не внес никакого вклада в более поздние сезоны, кроме, как вы знаете, изобретения мира, истории и всех персонажей», — сказал писатель. «Я считаю, что сейчас у меня больше влияния [на «Дом дракона»], чем на оригинальное шоу».

Джордж Мартин хотел, чтобы «Игра престолов» получила по меньшей мере 10 сезонов, а еще лучше — 12 или 13

Также Мартин рассказал о необычном процессе разработки спин-оффа основной серии, когда пять команд, разрабатывающих отдельные концепции, посетили его в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, чтобы представить свои идеи.

«Это было похоже на то, что мы были в плей-офф НФЛ, и я тренирую все команды».

Источники: Variety, The Wall Street Journal


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