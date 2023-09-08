От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

На этой неделе в немецком Мюнхене проходит автошоу IAA Mobility. Главной темой мероприятия была электрификация.

Предлагаем подборку лучших концептов, включающую BMW Vision Neue Klasse, Mercedes-Benz Concept CLA Class, Lucid Air Midnight Dream Edition и даже изготовленный из деталей Lego Lamborghini, передает CNBC.

BMW Vision Neue Klasse

Концептуальная модель немецкого гиганта, построенная на архитектуре, которая ляжет в основу электромобилей компании в ближайшие годы. Первые автомобили на архитектуре Neue Klasse, должны начать производиться в 2025 году.

Mercedes-Benz Concept CLA Class

Концепт построен на новой архитектуре немецкого автопроизводителя, которая внедряется в электромобили. В целом модельный ряд будет состоять из четырех новых моделей — четырехдверного купе, универсала и двух внедорожников.

Mercedes утверждает, что модель будет иметь запас хода 750 километров на одном заряде.

Mercedes-Benz Vision One Eleven

Экстравагантный автомобиль разрабатывали, вдохновившись экспериментальными автомобилями C 111 1960-х и 70-х годов.

Leapmotor C10

На IAA немало китайских премьер. В ходе одной из них компания Leapmotor, со штаб-квартирой в Ханчжоу, объявила о планах вывести спортивный внедорожник C10 на европейские рынки в следующем году.

BYD Seal

Другой китайский производитель, часть которого принадлежит Уорену Баффету, запустил электрический седан Seal, который будет продаваться в Европе по цене от 44 900 евро. Согласно словам BYD, авто сможет проезжать до 570 км на одном заряде.

Opel Experimental

Футуристический автомобиль был разработан, чтобы «предоставить осязаемое видение того, куда движется бренд Opel».

Lucid Air Midnight Dream Edition

Это лимитированная версия стандартного седана Air. Lucid говорит, что его автономность составляет 800 км.

Volkswagen ID. GTI Concept

Концепт разработали, чтобы продемонстрировать, что немецкий автопроизводитель будет делать с GTI-версиями своих электромобилей ID. Это часть большого плана Volkswagen в секторе электромобилей. На выставке IAA Mobility компания заявила, что до 2027 года выпустит 11 новых полностью электрических моделей.

Porsche Mission X

Porsche Mission X — это концепт электрического гиперкара, как его описывает компания. Впервые его анонсировали в июне, но показали на IAA. Двери открываются вверх.

Porsche называет автомобиль «технологическим маяком для спортивного автомобиля будущего» и говорит, что он «подхватывает эстафету культовых спортивных автомобилей прошлых десятилетий: таких, как 959, Carrera GT и 918 Spyder до него».

MG Cyberster

Впервые MG Cyberster был представлен на Шанхайском автосалоне в начале этого года, но для европейского дебюта его привезли на IAA Mobility.

Как утверждает MG, архитектура позволит автомобилю проехать 800 километров на одном заряде батареи.

Lego Lamborghini Sián FKP 37

Даже сделанные из кубиков Lego автомобили Lamborghini выглядят брутально и динамично.