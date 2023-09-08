Новости Авто 08.09.2023 в 17:16

От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

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Юрій Орос

Автор новин

На этой неделе в немецком Мюнхене проходит автошоу IAA Mobility. Главной темой мероприятия была электрификация.

Предлагаем подборку лучших концептов, включающую BMW Vision Neue Klasse, Mercedes-Benz Concept CLA Class, Lucid Air Midnight Dream Edition и даже изготовленный из деталей Lego Lamborghini, передает CNBC.

BMW Vision Neue Klasse

Концептуальная модель немецкого гиганта, построенная на архитектуре, которая ляжет в основу электромобилей компании в ближайшие годы. Первые автомобили на архитектуре Neue Klasse, должны начать производиться в 2025 году.

От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

Mercedes-Benz Concept CLA Class

Концепт построен на новой архитектуре немецкого автопроизводителя, которая внедряется в электромобили. В целом модельный ряд будет состоять из четырех новых моделей — четырехдверного купе, универсала и двух внедорожников.

Mercedes утверждает, что модель будет иметь запас хода 750 километров на одном заряде.

От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

Mercedes-Benz Vision One Eleven

Экстравагантный автомобиль разрабатывали, вдохновившись экспериментальными автомобилями C 111 1960-х и 70-х годов.

От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

Leapmotor C10

На IAA немало китайских премьер. В ходе одной из них компания Leapmotor, со штаб-квартирой в Ханчжоу, объявила о планах вывести спортивный внедорожник C10 на европейские рынки в следующем году.

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От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене
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От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

BYD Seal

Другой китайский производитель, часть которого принадлежит Уорену Баффету, запустил электрический седан Seal, который будет продаваться в Европе по цене от 44 900 евро. Согласно словам BYD, авто сможет проезжать до 570 км на одном заряде.

От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

Opel Experimental

Футуристический автомобиль был разработан, чтобы «предоставить осязаемое видение того, куда движется бренд Opel».

От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

Lucid Air Midnight Dream Edition

Это лимитированная версия стандартного седана Air. Lucid говорит, что его автономность составляет 800 км.

От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

Volkswagen ID. GTI Concept

Концепт разработали, чтобы продемонстрировать, что немецкий автопроизводитель будет делать с GTI-версиями своих электромобилей ID. Это часть большого плана Volkswagen в секторе электромобилей. На выставке IAA Mobility компания заявила, что до 2027 года выпустит 11 новых полностью электрических моделей.

От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

Porsche Mission X

Porsche Mission X — это концепт электрического гиперкара, как его описывает компания. Впервые его анонсировали в июне, но показали на IAA. Двери открываются вверх.

Porsche называет автомобиль «технологическим маяком для спортивного автомобиля будущего» и говорит, что он «подхватывает эстафету культовых спортивных автомобилей прошлых десятилетий: таких, как 959, Carrera GT и 918 Spyder до него».

От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

MG Cyberster

Впервые MG Cyberster был представлен на Шанхайском автосалоне в начале этого года, но для европейского дебюта его привезли на IAA Mobility.

Как утверждает MG, архитектура позволит автомобилю проехать 800 километров на одном заряде батареи.

От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

Lego Lamborghini Sián FKP 37

Даже сделанные из кубиков Lego автомобили Lamborghini выглядят брутально и динамично.

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От BMW до Porsche — главные анонсы автовыставки IAA Mobility в Мюнхене

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