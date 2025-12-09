В аномалиях S.T.A.L.K.E.R. 2 начал спавниться уникальный артефакт

Этот артефакт не должен был появиться нигде в S.T.A.L.K.E.R. 2, кроме одного определенного места. Но, кажется, он получил шанс спавна.

Речь идет о сюжетном «Сердце Чернобыля», которое и дало название игре. Не будем указывать единственное место, где игрок может его увидеть, отметим лишь, что это можно сделать даже не во время каждого прохождения. Вполне очевидно, что подобные вещи не должны случаться где попало, и это не замысел разработчиков, а ошибка. Однако игроки начали массово сообщать об артефакте в Reddit и других местах, подкрепляя посты скриншотами.

Трудно сказать, привело ли к незапланированному появлению «Сердца» обновление 1.7 или патч к патчу 1.7.1но все сообщения недавние. Последняя небольшая заплатка, наоборот, могла убрать нежелательные спавны, но об этом тоже не известно.

Между тем артефакт очень сильный. Он дает быструю регенерацию, при условии неполучения урона в течение короткого времени. Чрезвычайно мощное «Сердце Чернобыля» на новой наивысшей сложности «Мастер». «Тот, кто его найдет, сможет научиться понимать Зону и стать почти единым с ней. По крайней мере, так говорят», — рассказывает Рихтер в игре.

Многие игроки уже нашли артефакт вне сюжета и одобрительно отзываются о его свойствах. Вероятно, спавн случайный: в частности, «Сердце Чернобыля» находили на кладбище авто и вертолетов, а также на Кордоне и даже в Малой Зоне.

Источник: Gamedev.dou