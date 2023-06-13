От техники до влажных салфеток и павербанков — рейтинг самых популярных товаров и категории товаров на Rozetka (2010-2023)

Украинский интернет-магазин Rozetka по случаю 18-летия подготовил аналитику о самых популярных товарах и категориях товаров в интернете за 2010-2023 гг. — рейтинги получились очень показательными, поскольку наглядно демонстрируют, как менялись тренды и настроения потребителей.

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Так, до 2016 года самой популярной категорией товаров были компьютеры и ноутбуки. Затем их сменили смартфоны, телевизоры и электроника, ранее занимавшие 2 позицию в рейтинге. А с начала полномасштабной войны в 2022 году наибольшим спросом среди всех категорий пользуются товары для дома. Категория «Детские товары», которая в 2021-м занимала 3-е место, с началом полномасштабной войны сместилась на последние позиции в десятке. С прошлого года эту категорию опережают товары для военных и товары для выживания (газовые баллоны, горелки, спальники и т.д.).

7 самых популярных категорий товаров на Rozetka (2010-2023)

Не менее интересен рейтинг отдельных товаров — в далеком 2010-м в моде были фотоаппараты, которые постепенно «съели» смартфоны. Наибольшей популярностью дольше всего пользовались карты памяти (2012-2015), а в 2016-м в топ вышли павербанки, удерживавшие позицию до 2018-го. С началом пандемии коронавируса в 2020-2021 гг. рейтинг самых популярных товаров возглавили влажные салфетки, а после полномасштабного вторжения, обстрелов объектов энергетической инфраструктуры и блекаутов, лидерство в топе вернулось в павербанки.

Самые популярные товары на Rozetka (2010-2023)

В начале года Rozetka полноценно вышла на рынок Польши и активно расширяет ассортимент. По словам соучредителя Владислава Чечоткина, сегодня Rozetka является крупнейшим онлайн-ритейлером Украины с ассортиментом 11 миллионов товаров в 4000 категориях, на котором покупают более 50% украинских интернет-пользователей.