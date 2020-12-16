Пакет Microsoft Office получил нативную поддержку Apple Silicon Mac





Корпорация Microsoft сообщила об обновлении для Microsoft Office, которое обеспечивает нативную поддержку новых процессоров в устройствах Apple Mac с чипами M1. Поддержка ARM-чипов добавлена для программ Word, Excel, Outlook, PowerPoint и OneNote. Пользователи Outlook получат не только поддержку Apple Silicon, но и также поддержку учетных записей iCloud. Это позволит им синхронизировать свою электронную почту, контакты и календари с приложением, если они используют сервис Apple для их хранения.

Данное обновление делает указанные программы универсальными. Это означает, что они будут одинаково хорошо работать как на устройствах с процессорами Intel, так и на новых Apple Silicon Mac. Любые предстоящие обновления или функции будут выходить одновременно для обеих платформ.

Вместе с тем, поддержка новых процессоров M1 не реализована для Teams. В Microsoft заявляют, что работают и над этой платформой, но назвать конкретные сроки выхода нативной версии Teams для Apple Silicon Mac в компании пока не могут. Так что пользователям предстоит и далее работать с эмуляцией при совершении конференций в Teams на компьютерах Apple Mac с чипами M1.

Microsoft уже приступила к распространению обновления для Office, которое добавляет нативную поддержку Apple Silicon Mac. Обновление может быть загружено автоматически, через Mac App Store или ПО AutoUpdate от Microsoft (в зависимости от того, скачал ли пользователь Office через App Store или напрямую от Microsoft).

Источник: The Verge