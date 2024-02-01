Palworld не останавливается: 12 млн копий в Steam + 7 млн игроков на Xbox

Вирусный игровой хит Palworld продолжает покорять игровые вершины. Студия Pocketpair объявила, что игра разошлась тиражом 12 млн копий в Steam и достигла 7 млн игроков на Xbox. Цифра на Xbox включает как продажи, так и тех, кто играет через подписку Game Pass.

По словам Microsoft, эти цифры делают Palworld самой большой игрой, созданной не внутренней студией Microsoft в истории Game Pass. Компания утверждает, что игра достигла пика в почти 3 миллиона ежедневных активных пользователей на Xbox, что сделало ее самой популярной игрой на ее платформах.

Впрочем, за рост по пиковому онлайну в Steam прекратился. За последние 24 часа в Palworld играли почти 1,5 млн человек одновременно, это все еще самое большое значение в моменте, но рекорд PUBG похоже удержится.