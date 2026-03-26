Полчаса до Xbox Partner Preview: что ждать и где смотреть

Сегодня, 26 марта, состоится новая презентация Xbox Partner Preview — формат, в рамках которого Microsoft показывает игры от сторонних студий и партнеров, а не от собственных команд Xbox. Такие шоу обычно короче и динамичнее больших презентаций вроде Xbox Showcase: без длинных интервью, зато с концентрированными трейлерами, анонсами и обновлениями.





Точное время старта трансляции:

10:00 PT

13:00 ET

19:00 по Киеву

Чего ожидать

DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Игра от украинской студии GSC Game World вышла после длительного и сложного цикла разработки и стала одной из ключевых релизов для Xbox и ПК. Ранее разработчики подтверждали планы на поддержку игры после релиза, включая сюжетные дополнения. На Partner Preview могут показать первое крупное DLC или дорожную карту контента.





Stranger Than Heaven от авторов Yakuza

Речь идет о новом проекте студии Ryu Ga Gotoku Studio, которая известна серией Yakuza / Like a Dragon. Команда специализируется на сюжетных экшенах с открытыми или полуоткрытыми локациями, харизматичными персонажами и большим количеством побочного контента. Stranger Than Heaven пока остается загадкой, но ожидается, что это будет либо новая IP, либо спин-офф в знакомом стиле.

Remake Persona 4

Оригинальная Persona 4 от Atlus — культовая японская RPG 2008 года, которая сочетает социальный симулятор и пошаговые бои. После успеха Persona 3 Reload логичным шагом выглядит обновление Persona 4 для современных платформ. Если ремейк действительно покажут, это может стать одним из главных анонсов презентации.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Где смотреть

Twitch — twitch.tv/xbox

YouTube — youtu.be/q0UXUrpgnn4

Xbox Partner Preview обычно приносит не только ожидаемые новости, но и несколько неожиданных анонсов — от инди до AA-проектов. Учитывая перечень возможных показов, эта презентация может оказаться важной как для фанатов Xbox, так и для более широкой игровой аудитории.