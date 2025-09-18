Paradox дала заднюю: все вампирские кланы Bloodlines 2 будут бесплатны в базовой игре

Волна хейта заставила Paradox передумать насчет кланов Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Студия решила все-таки не делать некоторые из них платными.

После одного из трейлеров игроки возмутились, что разработчики хотели сделать два из шести кланов платными. Paradox придумала, что можно продать некоторые кланы вместе с Deluxe Edition за $22. Вместо ожидаемого результата пользователи стали массово возвращать средства за предзаказ и призывали бойкотировать игру. В конце концов студия согласилась переделать игру, а сейчас говорит, что «четко поняла» отзывы.

«Спасибо нашему сообществу за откровенный фидбэк по Bloodlines 2 и Premium Edition. Этот отклик четко дал понять: кланам Lasombra и Toreador место в базовой игре — и именно так мы и сделаем», — объясняет исполнительный продюсер Марко Берманн.

Отныне Bloodlines 2 стартует сразу со всеми шестью кланами. Отныне Deluxe Edition ограничится косметическим пакетом с мебелью для квартиры героя. А уже Premium Edition получит еще DLC с двумя сюжетными пакетами Loose Cannon и The Flower & The Flame, релиз которых запланирован на 2026 год. Дополнения расширят основную историю через новых персонажей, в частности шерифа Бруджа Бенни и примогена Во вселенной Vampire: The Masquerade они представляют интересы своих кланов перед принцем города и имеют значительное влияние на принятие решений.] Изабеллу из клана Тореадор.

Новый трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Дата релиза не меняется — Bloodlines 2 выходит 21 октября. За месяц до этого пользователям всё-таки удалось «дожать» разработчиков, чтобы они оставили контента напрямую в базовой игре. Paradox уже не впервые отступает от первоначальных планов: похожая ситуация была и с первым DLC для Cities: Skylines 2, которое после критики сделали бесплатным.

Так что теперь в Bloodlines 2 можно будет «примерить» любой клан — хоть манипулятора теней, хоть мастера искушения. Фанаты ожидали Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 с 2019 года, когда ее впервые анонсировали. Однако разработка затянулась, а релиз игры переносили кучу раз. Тогда тишина сыграла в пользу Paradox, но сейчас они сумели натолкнуться на хейт и быстро исправиться. Так что история о Сиэтле, где главного персонажа превратили в вампира против всех правил, обещает стать интереснее.

Источник: PC Gamer