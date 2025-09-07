Новости Игры 07.09.2025 comment views icon

Paradox возвращает средства за предзаказ Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 и обещает переделать игру

Игроки The Masquerade — Bloodlines 2 возмутились только четырьмя кланами в игре и предложением приобрести возможность играть за еще два в DLC за $22. На PlayStation вернут средства за Premium Edition.

С понедельника, 8 сентября, Paradox Interactive будет возвращать средства всем, кто предварительно заказал Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Premium Edition в PlayStation Store. Издатель обещает, что 17 сентября будут обнародованы существенные изменения, которые, вероятно, сделают кланы Ласомбра и Тореадор доступными в базовой игре.

«С каждым, кто предварительно заказал премиум-издание через PlayStation Store, свяжутся и вернут средства, начиная с понедельника, 8 сентября. Вы сможете предварительно заказать свою копию премиум-издания позже, до релиза 21 октября. Обратите внимание, что это намеренный первый шаг в нашем запланированном плане действий до 17 сентября, чтобы обеспечить вам наилучший возможный опыт на момент запуска», — сообщили разработчики в Reddit и Discord.

Возмущение вызвало решение Paradox включить два любимых фанатами клана в набор платного DLC Shadows & Silk. Они должны были быть доступны лишь покупателям премиум-издания как отдельное DLC первого дня. Фанаты почувствовали себя преданными, с учетом, что в оригинальной Bloodlines с самого начала было семь кланов для игры. Негативная реакция на это быстро всколыхнула Reddit.

В настоящее время объявление о возврате средств касается только клиентов PlayStation Store — вероятно, из-за того, что магазин не позволяет частичного возврата средств, которого требовало бы изменение цены. Но, вероятно, компания предложит другим что-то 17 сентября или раньше. Также точно неизвестно, какие конкретно изменения планирует Paradox.

Источник: Notebookcheck

