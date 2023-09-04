Игры Новости 04.09.2023 в 12:15

Трейлер Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 — многострадальная вампирская RPG теперь запланирована на осень 2024 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

После череды переносов разработчики Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 наконец порадовали фанатов хорошими новостями об игре и показали анонсирующий трейлер.

Напомним, игру Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 анонсировали в начале 2019 года. Ее разработкой занималась студия Hardsuit Labs. Это игра в жанре Action/RPG, которая является прямым продолжением Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Её действие разворачивается в том же вымышленном Мире Тьмы, где рядом с людьми и втайне от них существуют вампиры, оборотни и другие фантастические существа. Сюжет разворачивается в Сиэттле. Главного персонажа превратили в вампира против всех правил. В результате, главный герой обладает лишь слабыми сверхъестественными способностями. Ему предстоит предстать перед судом вампиров и стать причиной войны между вампирскими кланами. Чтобы выжить, он должен присоединиться к одному из них. Отшельник по имени Дейл Талли помогает ему освоиться в мире вампиров. Со временем сила главного героя будет расти, но ему не следует забывать поддерживать Маскарад и сохранять человечность, иначе нужно готовиться к последствиям.

На момент анонса говорилось, что игра выйдет в марте 2020 года. Но в конце 2019 года разработчики заявили, что не успевают завершить проект к запланированному сроку, а потому перенесли его выход на конец 2020 года. Однако и к тому времени завершить разработку не удалось, и игру перенесли на 2021 год. Но в 2021 году выход Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 очередной раз перенесли (уже на неопределенный срок), попутно сменив разработчиков.

Судя по всему, замена разработчиков пошла на пользу проекту. После некоторого затишья Paradox Interactive выпустила новый анонсирующий трейлер Vampire: the Masquerade — Bloodlines 2 и заявила, что релиз игры запланирован на осень 2024 года. Видео демонстрирует некоторые геймплейные фрагменты, которые дают представление о том, как главный герой расправляется с врагами. Разработчики пока не разглашают системные требования игры.

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копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

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