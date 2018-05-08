Патент Tesla дает представление, как работает ее «солнечная крыша» Solar Roof

Кровельная черепица Tesla с интегрированными солнечными панелями является достаточно революционным продуктом. Она выглядит как обычная черепица и устраняет необходимость в использовании традиционных солнечных панелей, внешний вид которых может нравиться далеко не всем домовладельцам. Но при этом она обеспечивает около 98% эффективности, свойственной обычным солнечным панелям. Благодаря анализу патентной заявки Tesla на данную черепицу удалось узнать, как она работает.

Используемая технология достаточно сложная. Фактически, солнечные элементы расположены под специальным стеклянным жалюзи. То, как это стекло отражает свет, делает плитки похожими на обычную черепицу при взгляде с уровня улицы. Тем не менее, стекло прозрачно сверху, что и позволяет солнечным элементам выполнять свою работу. Эти жалюзи спроектированы таким образом, чтобы препятствовать наблюдению за фотогальваническими ячейками, если смотреть сбоку под углом, но минимально затруднять проникновение солнечной энергии.

Заявка также описывает возможность визуализации различных цветов солнечной черепицей при взгляде под определёнными углами. Иными словами, одна и та же черепица может иметь различный цвет, если смотреть на неё с различных углов.

Источник: Engadget