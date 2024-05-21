PayPal заблокировал доходы секс-блогерки, которая заработала $90 000 на продаже воды из своей ванны

Автор контента для взрослых Белль Дельфин хвасталась в X, что заработала почти сотню тысяч долларов на продаже воды из своей ванны — однако в последних сообщениях пожаловалась, что PayPal заблокировал ее аккаунт без предупреждений, поэтому она не получила ни цента.

«PayPal без всякого предупреждения закрыл мою учетную запись и забрал 90 000 долларов, которые я заработала на продаже воды из моей ванны», — написала Белль Дельфин.

В конце концов после поста в X, который на данный момент собрал почти сотню тысяч просмотров, и обращений нескольких СМИ (в частности Business Insider) PayPal отменил решение о блокировке.

Политика PayPal в отношении контента и товаров для взрослых позволяла продажу физических продуктов, таких как DVD-диски или журналы (или банки с водой), но только для транзакций в пределах США (Дельфин находится в Великобритании).

В то же время еще год назад правила платежной системы позволяли накладывать штраф в $2500 на каждый товар с нарушением — то есть каждая банка с водой из ванны блогера с ценой в $11 подпадает под это определение и именно поэтому могли заблокировать средства.

Источник: The Verge, Business Insider