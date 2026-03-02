Три феноменальные AAA-игры для консолей и ПК, в которые также можно сыграть на Android

Хотя Android-устройство никогда не заменит полноценную портативную консоль, в Google Play появляется все больше феноменальных игр класса AAA по очень доступным ценам, которые прекрасно работают даже на посредственном «железе» вроде серии Pixel 10.





Портативная консоль или игровой ноутбук — это, пожалуй, лучший способ играть в новинки, но для тех, кто хочет играть в дороге без специализированного оборудования, в Play Store уже есть растущая библиотека отличных AAA-игр. Они работают даже на не самых мощных устройствах, таких как Pixel 10. Хотя все приведенные ниже игры поддерживают сенсорное управление, для лучшего опыта стоит приобрести геймпад, например бюджетный GameSir X5 Lite.

Несмотря на почтенный возраст, эти игры предлагают выдающийся мобильный опыт и десятки часов качественного геймплея. Благодаря Feral Interactive также доступны Alien Isolation, Grid Autosport и Hitman: Absolution. Android вполне способен обеспечить убедительный портативный игровой опыт в паре с контроллером, если специализированное оборудование недоступно. Остается надеяться, что разработчики и в дальнейшем будут переносить топовые игры на эту платформу.

Tomb Raider

Несмотря на очередной перезапуск в виде Legacy of Atlantis и Catalyst, именно перезапускааа-иг Tomb Raider (изначально выпущенный на Xbox 360 и PS3 в 2013 году) получил очень положительные отзывы и высокие оценки на разных платформах. Впоследствии игру переиздали как Tomb Raider: Definitive Edition для Xbox One, PS4 и ПК (и других платформ), улучшив графику, но в целом оставив геймплей без изменений. Теперь, благодаря Feral Interactive (той самой компании, перенесшей Grid Legends, Alien Isolation и Hitman Absolution на мобильные устройства), Tomb Raider вышла и на мобильных платформах.





Игра осталась неизменной по сравнению с оригинальной версией, но теперь поддерживает как сенсорные экраны, так и контроллеры. Даже на устройствах среднего уровня, таких как серия Pixel 10, игра работает отлично. С включенным режимом «graphics» (а не «performance» или «battery saver») она стабильно выдает 30 FPS согласно внутреннему бенчмарку, а в режиме производительности — более 40 FPS. Хотя графика уже не соответствует современным AAA-релизам для PS5 или ПК, игра до сих пор проходит с большим удовольствием — с динамичными боями, приятными персонажами и достойным сюжетом.

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption понадобилось 14 лет, чтобы добраться до ПК — релиз состоялся в октябре 2024 года, — и лишь еще год, чтобы появиться на Android. К сожалению, это единственная игра из списка, которую нельзя приобрести напрямую в Play Store. Ее можно загрузить, но для игры нужна подписка Netflix. Если у вас ее еще нет, базовый тариф за $7,99 в месяц вполне оправдывает себя для игры с такими высокими оценками — особенно учитывая то, что версия для ПК в Steam до сих пор стоит $49,99.

Для тех, кто не знаком с игрой: Red Dead Redemption — это вестерн-эквивалент Grand Theft Auto. События происходят в 1911 году, а сюжет рассказывает о бывшем бандите Джоне Марстоне, которого федеральные агенты заставляют выслеживать бывших членов своей банды, чтобы спасти похищенную семью. Графика соответствует эпохе Xbox 360, и версия для Android не получила никаких графических улучшений. Рекомендуется процессор уровня Snapdragon 888 или выше, однако на серии Pixel 10 игра работает отлично даже без снижения разрешения. Red Dead Redemption и ее продолжение — Red Dead Redemption и ее продолжение — это феноменальные игры на любой платформе, а возможность играть в первую часть на Android (даже с подпиской Netflix) — приятный бонус.

Subnautica

Subnautica вышла в 2014 году на PS4, Xbox One и ПК. Ее широко считают одной из лучших survival-игр всех времен. События разворачиваются на одинокой планете после аварийной посадки вашего корабля. Вам нужно исследовать роскошный подводный мир, создавать предметы, строить базы и управлять запасами кислорода и ресурсов, чтобы выжить и найти путь к спасению. Subnautica почти не подсказывает, что и когда делать, делая ставку на исследование и свободу выбора игрока. В то же время в игре есть глубокий научно-фантастический сюжет и ряд жутких существ, с которыми придется сойтись в бою.

Производительность на Android отличная даже на Pixel 10 среднего уровня — с высокими настройками разрешения и детализации. Открытый и не слишком управляемый геймплей может понравиться не всем, но если это ваш формат, на прохождение основной сюжетной линии понадобится не менее 30 часов, а для полного исследования прекрасно прорисованного мира — значительно больше.

Источник: NotebookCheck