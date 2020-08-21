Первая официальная реклама смартфона ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой

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ZTE продолжает подогревать интерес публики к надвигающейся премьере первого в своем роде смартфона ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой. Вслед за рендером производитель опубликовал короткий промо-ролик с участием грядущей новинки.

В 15-секундном видео производитель оригинально обыгрывает ключевую особенность смартфона Axon 20 5G — экран с узкими рамками без каких-либо вырезов и отверстий. У ZTE Axon 20 5G фронтальная камера встроена под поверхность экрана. По слухам, поставщиком инновационного решения выступает китайский производитель Visionox. Нам еще предстоит дождаться презентации и первых обзоров, чтобы оценить реализацию технологии в действии. Но сама ZTE ранее заверяла, что во время ее собственного «слепого» теста участники эксперимента не смогли отличить фото, сделанные на фронтальную камеру ZTE A20 5G, от фотографий с других современных смартфонов.

По предварительным данным, смартфон ZTE Axon 20 5G оснащен SoC Snapdragon 765G и 6,92-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2460х1080 пикселей, в который, кроме 32-Мп селфи-камеры, встроен еще и дактилоскоп. Основная камера собрана из четырех модулей разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп. Емкость аккумулятора составит 4120 мА·ч. Габариты ZTE Axon 20 5G составляют 172,1×77,9×7,9 мм при массе 198 г. Объем ОЗУ составит до 12 ГБ, а флэш-памяти — до 256 ГБ. Память можно расширить при помощи карт microSD, роль ОС выполняет Android 10.

Вариантов цветового оформления у ZTE Axon 20 5G будет как минимум два — Cold Flame Blue и Dazzling White. Подробностей о цене, увы, по-прежнему нет.

Анонс ZTE Axon 20 5G состоится 1 сентября.

Источник: GSM Arena