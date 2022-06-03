Первые полноценные снимки телескопа «Джеймс Уэбб» мир увидит 12 июля

Самая большая и самая сложная космическая обсерватория из когда-либо запущенных прошла шестимесячный период подготовки к полноценной научной работе. Инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» откалибровал свои инструменты и выровнял зеркала. И уже 12 июля мир увидит первые полноцветные снимки.

«Мы стоим на пороге невероятно захватывающего периода открытий о нашей Вселенной. Появление первых полноцветных изображений «Уэбба» станет уникальным моментом для всех нас, чтобы остановиться и восхититься зрелищем, которого человечество никогда раньше не видело. Эти изображения станут кульминацией десятилетий самоотверженности, таланта и мечты — но они также будут только началом», — сказал Эрик Смит, научный сотрудник программы «Джеймса Уэбба» в NASA.

Первые полноценные изображения и данные телескопа должны продемонстрировать мощные инструменты и помочь предварительно оценить грядущую научную миссию.

«Они обязательно произведут долгожданное «Вау!» на астрономов и публику», — отметил астроном Клаус Понтоппидан, ученый проекта «Джеймс Уэбб» из Научного института космического телескопа (STScI).

Команда продолжит работу по списку целей, которые были предварительно выбраны и расставлены по приоритетам международным комитетом. Затем полученные данные преобразуют в изображения для астрономов и общественности. Они будут полноцветными и продемонстрируют все научные возможности инфракрасной обсерватории.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» был запущен 25 декабря 2021 года — спустя 25 лет после начала разработки. Ожидается, что запасов топлива ему хватит более чем на 10 лет работы. Среди первых целей обсерватории — атмосферы экзопланет, протоскопления, околозвездные диски, квазары, транснептуновые объекты и кометы.