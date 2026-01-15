Первые скриншоты Android 17: оповещения и быстрые настройки

В сети появилась новая утечка, демонстрирующая одно из ключевых изменений интерфейса ОС Android 17, которая придет на смену Android 16 — разделение панелей уведомлений и быстрых настроек. О таком обновлении говорили еще более года назад, и теперь появился наглядный пример того, как Google планирует реализовать эту идею.

Канал Mystic Leaks в Telegram опубликовал видео и скриншот внутренней сборки Android 17. Текущий дизайн выглядит как доработанная версия ранее показанных концептов. В настройках по пути Settings > Notifications появится новый пункт Notifications & Quick Settings, где пользователь сможет выбрать один из двух режимов.

Первый вариант — Separate (разделение). В этом режиме жест сверху экрана работает по-новому. Свайп с верхнего левого угла открывает уведомления, а свайп с верхнего правого — быстрые настройки. Второй вариант — Combined (классический, комбинированный). Он сохраняет привычное поведение: свайп сверху открывает единую панель с уведомлениями и быстрыми настройками.

В режиме Separate список уведомлений остается без изменений. Однако в верхней части появляются большие часы. День и дата, а также иконки статус-бара размещаются в отдельных «таблетках» по углам экрана. Это делает интерфейс более структурированным и визуально более чистым.

Свайп с правой стороны открывает панель быстрых настроек в виде верхнего листа. Здесь показываются уменьшенные часы. Ниже располагаются два ряда с информацией об операторе, кнопкой редактирования плиток, быстрым доступом к настройкам и кнопкой питания.

Отдельное внимание привлекает новый элемент в быстрых настройках — ползунок громкости, который теперь размещается под регулятором яркости. Рядом находится кнопка с тремя точками, которая, вероятно, открывает полный набор аудиоползунков. Сами плитки быстрых настроек остались без изменений по сравнению с предыдущим редизайном.

На устройствах с большим экраном, в частности складных смартфонах, Google планирует ограничить выбор. Для них будет доступен только режим Separate. Классический Combined-вариант, по описанию в системе, будет работать только на внешнем экране складного устройства.

Также в утечке упоминается еще одно изменение. В Android 17 Google может вернуть отдельную плитку Mobile Data в быстрых настройках. Она будет использовать иконку с индикатором сотового сигнала. Переключатель Wi-Fi при этом получит привычную для него иконку и будет работать отдельно.

