Первые фото, сделанные камерой смартфона Xiaomi Mi 9, впечатляют высокой детализацией. Опубликованы официальные рендеры новинки в необычном градиентном цвете

Сейчас лучшим камерофоном Xiaomi является модель Mi Mix 3, которая с результатом 103 балла в рейтинге DxOMark уступает только Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro, iPhone Xs Max, HTC U12+ и Samsung Galaxy Note 9. В последнее время в Xiaomi все больше внимания уделяют камерам своих смартфонов (в прошлом году даже создали специальный отдел) и немудрено, что именно камера станет одной из главных особенностей готовящего к анонсу 20 февраля флагманского смартфона Xiaomi Mi 9. Нам доподлинно известно, что новинка получит тройную основную камеру с главным 48-мегапикельным сенсором Sony IMX586. Сегодня появились первые примеры фотографий, сделанных на камеру смартфона Xiaomi Mi 9, опубликовал их соучредитель Xiaomi Group и президент китайского подразделения фирмы Вэн Чуань.

Увы, данные EXIF у снимков отсутствуют, так что значение ISO и другие подробности узнать невозможно. Но они демонстрируют высокую детализацию, точную цветопередачу и прочие вещи, которые неплохо удаются камере нового флагмана Xiaomi Mi 9.

Обратите внимание на снимок с тремя золотистыми ретриверами — четко видна каждая ворсинка шерсти, а в глазах даже можно рассмотреть отражение фотографа. Да и снимок с крабом также впечатляет детализацией.

Что интересно, все снимки сняты при разрешении 36 Мп, хотя, как отмечалось выше, только один главный сенсор имеет разрешение 48 Мп, а при объединении фото с двух других при желании явно можно добиться еще более высокого значения разрешения итогового снимка. Но вопрос в том, насколько это необходимо? Даже при 36 Мп детализация очень высока, а размер снимка уже составляет приличные 15 МБ.

К сожалению, среди фотографий нет примеров, позволяющих оценить возможности камеры Xiaomi Mi 9 в условиях недостаточной освещенности, но мы уже видели какие результаты выдает тот же Mi Mix 3 в ночном режиме съемки Super Night Scene Mode. Так что вполне можно рассчитывать на заметное улучшение, более яркие и детализированные снимки в темное время суток, у нового Xiaomi Mi 9 (этак и до уровня Google Camera недалеко).

Да, сегодня также были опубликованы официальные рендеры Xiaomi Mi 9, демонстрирующие новинку в необычном градиентом цвете, переливающемся всеми цветами радуги.

Источник: Weibo (1 и 2)