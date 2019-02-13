Официально: Смартфон Xiaomi Mi 9 представят в один день с Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Fold 20 февраля [Живые фото новинки]

Как стало известно сегодня, компания Xiaomi проведет пресс- конференцию, посвященную анонсу своего нового флагманского смартфона Mi 9… 20 февраля. Именно так: смартфон Xiaomi Mi 9 представят в один день с серией смартфонов Samsung Galaxy S10, складной моделью Samsung с гибким экраном (она называется еще Galaxy F или Galaxy Fold) и прочими новинками южнокорейского гиганта (также ожидаются новые умные часы Galaxy Watch Active и беспроводные наушники Galaxy Buds).

Что интересно, опубликованное рекламное изображение, недвусмысленно указывающее на анонс Xiaomi Mi 9 20 февраля (там прямо упоминается Xiaomi Mi 9), содержит и кое-какую другую информацию. В частности, он называет Xiaomi Mi 9 «боевым ангелом». Да, мы тоже подумали про фантастический боевик Alita: Battle Angel / «Алита: Боевой ангел» от Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона. Но рекламный отдел Xiaomi заключил в эту фразу иной смысл. Как сообщается, фраза передает две ключевые особенности новинки: привлекательный дизайн и высокую производительность.

Мы уже видели Xiaomi Mi 9 на изображениях (одно из последних — выше) и кое-что знаем о его параметрах. По слухам, Xiaomi Mi 9 получит экран диагональю 6,4 дюйма разрешением 2К, SoC Qualcomm Snapdragon 855, подэкранный сканер отпечатков пальцев, батарею на 4100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 32 Вт и защищенное исполнение (IP68). В базовой версии объемы оперативной и встроенной флэш-памяти составят 6 и 128 ГБ, максимальные – 10 и 512 ГБ соответственно. Тройная основная камера основана на сенсорах разрешением 48 Мп (Sony IMX586), 18 и 8 Мп.

Обновлено: В сети появились качественные снимки, позволяющие взглянуть на Xiaomi Mi 9 вживую.

Кроме того, фото раздела «О смартфоне» подтверждает наличие SoC Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти, а также версию ОС MIUI 10.0.1.1.

Источник: Gizmochina