У Xiaomi появится отдел, который займется улучшением камер ее смартфонов

На прошлой неделе из финансовой документации по заявке на IPO мы узнали подробности о внутренней структуре популярного китайского производителя Xiaomi. Но, похоже, уже очень скоро внутри компании образуется еще одно небольшое подразделение, которое займется сугубо разработкой камер для смартфонов. По крайней мере, на это указывает просочившееся в сеть внутреннее письмо исполнительного директора Xiaomi Лэй Цзюнь.

Само собой, под разработкой камер в данном случае подразумевается разработка фирменного ПО, которое позволит вывести качество снимков, получаемых при помощи камер будущих смартфонов Xiaomi на принципиально новый уровень.

В письме глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) подчеркивает необходимость создания подобного отдела в контексте значимости возможностей фото- и видеосъемки в современных смартфонах. Топ-менеджер выражает уверенность в том, что компания сможет добиться успехов и будущие модели Mi и Redmi в плане фото- и видеовозможностей смогут достойно конкурировать с устройствами более именитых производителей.

Не лишним будет отметить, что в последнее время Xiaomi уделяет все больше внимания камерам своих смартфонов. Вспомнить хотя бы модель Mi Mix 2S, который специалисты DxOMark по качеству фотосъемки поставили в один ряд с iPhone X.

Теперь, когда у Xiaomi появится целое подразделение, качество снимков и видео с камер смартфонов компании должно стать еще лучше. Маловероятно, что грядущий флагман Xiaomi Mi 7, успеет получить что-либо от этой группы в столь короткие сроки. Тем не менее, его сдвоенная камера с датчиками разрешением 16 Мп и максимальной диафрагмой F/1,7, а также возможность двукратного оптического увеличения не должна разочаровать.

Мы уже ранее отмечали, что Xiaomi является чуть ли не единственным производителем из первой десятки, которому удается сохранять рост в условиях сокращающегося мирового рынка смартфонов. Так вот, по итогам первого квартала Xiaomi удалось занять второе место на рынке смартфонов Индонезии, заняв 18,3% (данные Canalys). Что интересно, за год поставки смартфонов Xiaomi на этом рынке выросли на впечатляющие 1455% – с 107 тыс. до 1,7 млн устройств. Лидером рынка смартфонов Индонезии пока остается Samsung, нарастившая поставки на 17,2%, до 2,3 млн устройств (25,5% рынка). С такими темпами у Xiaomi есть все шансы захватить лидерство и на рынке смартфонов этой страны.

Источник: gizmochina (1 и 2)