Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G получил дисплей с частотой 144 Гц, до 16 ГБ ОЗУ, активную систему охлаждения и цену от $540

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В рамках бренда Nubia был анонсирован новый игровой смартфон под названием Red Magic 5G. И по своим характеристикам это получился один из самых впечатляющих смартфонов, частично перенимающий функции игровых компьютеров.

Начнём с того, что в новинке применяется 6,65-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2340×1080 точек) и частотой обновления 144 Гц. Частота опроса сенсорной панели составляет 240 Гц. Устройство получило наиболее производительный на текущий момент процессор Qualcomm Snapdragon 865. Чтобы обеспечить оптимальный температурный режим работы чипа, смартфон дополнен активной системой охлаждения. Она включает испарительную камеру, радиатор и вентилятор. Нагретый воздух выводится за пределы корпуса через вентиляционную решётку на боковой грани корпуса. По заверениям производителя, такой кулер позволяет снизить температуру процессора под нагрузкой на существенные 18 градусов Цельсия. Кроме того, система охлаждения активируется и в процессе зарядки батареи, когда достигаются пиковые нагрузки в процессе быстрой зарядки.

Смартфон Nubia Red Magic 5G также может комплектоваться оперативной памятью объёмом до 16 ГБ и встроенным хранилищем UFS 3.0 ёмкостью до 256 ГБ. Как видно из названия, новинка обладает поддержкой связи 5G, соответствующую возможность обеспечивает модем Qualcomm X55. Как уточняет производитель, поддерживаются два режима связи.

Задняя панель смартфона изготовлена из алюминия. Она приютила тройной модуль камеры. Он включает главный 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686, сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль и 2-мегапиксельный портретный модуль.

Среди игровых возможностей Nubia Red Magic 5G отмечаются дополнительный сенсорные триггеры на боковой грани корпуса. Их частота опроса составляет 300 Гц, что призвано обеспечить минимальные задержки ввода. Устройство дополнено системой RGB подсветки. Батарея ёмкостью 4500 мАч должна обеспечить возможность длительной игры. Поддерживается быстрая зарядка с передачей 55 Вт энергии. И, как говорилось выше, активная система охлаждения не позволит перегреться устройству во время зарядки. Дополнительно сообщается о наличии модуля беспроводной связи Wi-Fi 6, трёх микрофонов и звукового разъёма для подключения наушников. В качестве операционной системы используется Red Magic OS на базе Android 10.

Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G поступит в продажу в Китае с 19 марта, а глобальные продажи стартуют в апреле. Цена зависит от конфигурации памяти и «прозрачности» корпуса:

8/128 ГБ – $540;

12/128 ГБ – $585;

12/256 ГБ – $625;

12/256 ГБ Transparent Edition – $655;

16/256 ГБ – $712;

16/256 ГБ Transparent Edition – $740.

Источник: gsmarena