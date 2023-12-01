Игры Новости 01.12.2023 в 16:27 comment views icon

Первый трейлер GTA VI выйдет 5 декабря – Rockstar Games

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Предварительная информация о намерении Rockstar Games выпустить трейлер GTA VI в декабре окончательно подтвердилась. Компания опубликовала в соцсети X (ранее Twitter) анонс первого трейлера.

Rockstar Games ограничилась лишь публикацией изображения с датой и временем, когда состоится демонстрация первого трейлера GTA VI. Это долгожданное событие состоится во вторник, 5 декабря, в 16:00 по Киевскому времени.

Будем надеяться, что трейлер прольет дополнительный свет на сюжет и главную героиню игры, которую, по слухам, зовут Люсия. Недавно сообщалось, что главных героев будет два: мужчина Джейсон и женщина Люсия. Их сюжетная линия сосредоточена на ограблениях и истории в стиле Бонни и Клайда. У латиноамериканки Люсии есть ребенок, который появляется в сюжетной линии игры. Таким образом, впервые в серии GTA кроме женского персонажа появляется еще и молодой персонаж.

Итак, ждем 5 декабря, чтобы подтвердить или опровергнуть эти слухи.

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