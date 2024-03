После короткого тизера Amazon опубликовала полноценный трейлер предстоящего сериала Fallout — горячо ожидаемая многими телеадаптация знаменитой серии постапокалиптических RPG от шоураннеров «Мира Дикого Запада» выйдет на Prime Video уже 11 апреля.

Авторы шоу сообщили, что 11 апреля на Prime Video одновременно появятся все эпизоды шоу, которое продюсер Джонатан Нолан в недавнем интервью Total Film сравнил с Fallout 5.

Good morning, Vault Dwellers! The new presentation will be starting shortly. Please have your portable computation devices ready to view. pic.twitter.com/ZL3wkEa20P

— FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) March 7, 2024