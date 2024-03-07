После короткого тизера Amazon опубликовала полноценный трейлер предстоящего сериала Fallout — горячо ожидаемая многими телеадаптация знаменитой серии постапокалиптических RPG от шоураннеров «Мира Дикого Запада» выйдет на Prime Video уже 11 апреля.

Авторы шоу сообщили, что 11 апреля на Prime Video одновременно появятся все эпизоды шоу, которое продюсер Джонатан Нолан в недавнем интервью Total Film сравнил с Fallout 5.

Good morning, Vault Dwellers! The new presentation will be starting shortly. Please have your portable computation devices ready to view. pic.twitter.com/ZL3wkEa20P — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) March 7, 2024

События сериала Fallout о выживании человечества в постапокалиптическом будущем развернутся в 2296 году — через 219 лет после ядерной войны. Сюжет сериала является частью канона игровой серии, но рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг трех ключевых персонажей — молодой девушки Люси, жительницы «Хранилища 33», ее отца и надзирателя Хранилища Хэнк, а также гуля-наемника Купера Говара.

«Основанная на культовой игровой серии всех времен, телеадаптация Fallout — история о богатых и малообеспеченных в мире, в котором практически не осталось никаких материальных ценностей. Спустя 219 лет после апокалипсиса обитатели роскошных ядерных убежищ вынуждены вернуться на облученный радиацией ядерный ландшафт, оставленный в наследство их предками. К большому удивлению, они узнают, что на поверхности их ждет крайне сложная, удивительно радостная и жестокая вселенная». Официальный синопсис

Главные роли в телеадаптации сыграли Элла Пернелл («Шершни»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»). Шоураннеры — Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные прежде всего как создатели сериала «Мир Дикого Запада»

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Трейлер сериала Fallout в оригинале — на английском

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