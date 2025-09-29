"Стена дронов": анонсирован первый европейский беспилотный истребитель CA-1 Europa

Немецкая компания Helsing, специализирующаяся на разработке систем искусственного интеллекта, представила первый собственный истребитель-беспилотник СА-1 Europa.

В Helsing отмечают, что CA-1 Europa является полноценной проектной разработкой, однако целью является создание самолета для серийного производства совместно с другими европейскими компаниями. Самолет оснастят системой искусственного интеллекта Centaur AI, которая будет управлять истребителем.

Вес будущего самолета будет составлять от 3 до 5 тонн. В Helsing подчеркивают, что CA-1 Europa спроектирован как автономный многоцелевой самолет, способный развивать дозвуковые скорости. Беспилотник создан на основе сочетания идей автономности и масштабируемости.

CA-1 Europa предназначен как для отдельных полетов, так и в составе роя пилотируемых истребителей. В Helsing обещают массовое производство, доступную полезную нагрузку и программное обеспечение мирового уровня, которое предоставит пилотам или искусственному интеллекту ситуационную осведомленность в условиях боевых действий.

Испытания уже проходят на предприятии Grob Aircraft, специализирующемся на производстве легких самолетов. Grob наиболее известен винтовыми учебными самолетами, используемыми ВВС по всему миру.

В компании пока не раскрывают, какое вооружение получит CA-1 Europa, не раскрывается тип двигателя и стоимость беспилотника. Однако в руководстве Helsing отмечают, что стоимость будет составлять лишь малую часть от производства традиционных истребителей.

«Беспилотные истребители станут ключевым фактором в установлении господства в воздухе и обеспечении нашей безопасности. Европа не может позволить себе отставать в этой категории или зависеть от третьих сторон. С CA-1 Europa мы позаботимся о том, чтобы этого не произошло», — отмечает соучредитель и гендиректор Helsing Торстен Райл.

Между тем аналитики отмечают, что основанная в 2021 году, Helsing до сих пор не продемонстрировала масштабного развертывания собственных дронов. Компания уже передала Украине боевые беспилотники, некоторые из которых работают на базе ИИ.

Автономность, возможно, является главным потенциалом этого истребителя и его главной этической дилеммой. Кто контролирует рой ИИ-истребителей после их запуска? Как военные могут гарантировать безопасность, ответственность и сдержанность, когда смертоносные решения принимаются с машинной скоростью?

Источник: ZME Science