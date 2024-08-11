Первый взгляд на фильм «Мандалорец и Грогу» — Дин Джанин возвращается в 2026 году

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На D23 Джон Фавро и Дэйв Филони представили первый взгляд на будущий полнометражный фильм по франшизе «Звездные войны» «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем и «малышом Йодой» Грогу.

Джон Фавро пообещал «совершенно новое приключение с этими двумя персонажами». Толпа на D23 аплодировала, когда на экране появился Бабу Фрик, который управлял маленьким кораблем из Грогу. Фильм включает возвращение Гаразеба «Зеба» Оррелиоса из мультсериала «Повстанцы».

Этот фильм является первым выходом сериала Disney+ «Мандалорец» на большой экран, его тоже снимет Джон Фавро. Действие сериала разворачивается после падения Галактической Империи в фильме «Звездные войны: Возвращение Джедая». Фавро также продюсирует фильм вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и Дэйвом Филони, главным исполнительным директором Lucasfilm и бывшим руководителем любимого фанатами мультсериала «Звездные войны: Войны клонов».

«Мне нравилось рассказывать истории о богатом мире, созданном Джорджем Лукасом. Перспектива вывода мандалорца и его ученика Грогу на большой экран чрезвычайно интересна», — говорил ранее Фавро.

Сериал «Мандалорец» в целом был хорошо принят поклонниками и критиками. В Lucasfilm уже разрабатывают четвертый сезон, который будет связан с событиями «Асоки» и других сериалов «Звездные войны».

Очень мало известно о фильме, включая его размещение в хронологии «Мандалорца» и о том, кто еще сыграет главные роли, кроме Паскаля. Однако звезда «Чужого» Сигурни Уивер ведет переговоры об участии в фильме, хотя подробности о ее роли неизвестны. «Мандалорец и Грогу» должен выйти в прокат 22 мая 2026 года.

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Источники: Variety, ScreenRant

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