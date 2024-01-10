Новости Кино 10.01.2024 в 09:59 comment views icon

Мандалорец и «малыш Йода» направляются на большой экран — съемки фильма «Мандалорец и Грогу» Джона Фавро стартуют в этом году

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Мандалорец и «малыш Йода» направляются на большой экран — съемки фильма «Мандалорец и Грогу» Джона Фавро стартуют в этом году

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С момента появления в одноименном сериале Disney+ мандалорец, которого сыграл Педро Паскаль, стал одним из самых популярных и признанных критиками новых персонажей во вселенной «Звездных войн». Сериал получил номинацию на «Эмми», как лучшее драматическое телевизионное шоу, и готовится стартовать с четвертым сезоном.

Создатель сериала Джон Фавро, также известный как режиссер «Железного человека», в будущем полнометражном фильме выступит руководителем и продюсером, в компании с Кэтлин Кеннеди, президентом Lucasfilm и Дэйвом Филони.

Детали сюжета пока держат в секрете, однако Кеннеди назвала историю «идеальной для большого экрана». Съемки планируют начать в этом году.

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Концепт-арт фильма «Мандалорец и Грогу»

В рамках анонса фильма Lucasfilm также подтвердил, что 2 сезон сериала «Асока» под руководством Филони также находится в работе.

Lucasfilm и Disney в целом анонсировали несколько фильмов франшизы «Звездных войн», в которых пока отсутствуют даты выхода, названия и какие-либо реальные подробности сюжета. Например, режиссер «Тор: Рагнарёк» Тайка Вайтити «все еще работает» над фильмом, анонсированным в 2020 году, а режиссер «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон анонсировал целую трилогию, но по состоянию на апрель 2023 года она активно не разрабатывалось. Трилогия была объявлена еще до того, как «Последние джедаи» вышли в кинотеатрах в ноябре 2017 года и будет включать совершенно новых персонажей и истории.

Три наиболее вероятных фильма, которые объявили на мероприятии Star Wars Celebration 2023 — это работа Шармин Обейд-Чиной з Дейзи Ридли в главной роли; лента Джеймса Мэнголда, посвященная «первому джедаю»; а также работа режиссера анимации Дэйва Филони, которая сосредоточится на Новой республике и будет связана с сериалами «Асока», «Мандалорец» и «Книга Бобы Фета».

В ноябре прошлого года босс Marvel Кевин Файги официально подтвердил отмену собственного фильма по вселенной «Звездных войн», слухи о котором тянулись еще с 2019 года.

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Последним фильмом «Звездных войн», вышедшим в кинотеатрах, был «Скайуокер: Восход» в 2019 году — с $1 млрд кассовых сборов и посредственными отзывами.

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