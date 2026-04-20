"Симпсоны" без дивана: шоураннер объясняет отказ от культовой заставки

Один из самых продолжительных и популярных мультсериалов «Симпсоны» потеряет одну из своих самых узнаваемых черт — вступительную заставку с диваном.





Шоураннер Мэтт Селман объясняет это решение ограниченным временем на показ каждого эпизода, меняющимися привычками стриминговых сервисов и необходимостью дополнительной работы над анимацией. По мнению многих фанатов, сериал потеряет важную часть собственной идентичности. По их мнению, дело кроется в недостаточной креативности и стремлении сократить расходы.

«Симпсоны» долгое время выделялись оригинальной заставкой, которая менялась с каждым новым эпизодом. Однако после 37 лет этой традиции приходит конец. В интервью Four Finger Discount, Селман заявляет, что зрительские привычки изменились. «Симпсонов» теперь смотрят на Disney+, где вступительную заставку можно просто пропустить. Если это происходит довольно часто, усилия, которые тратятся на заставку, оказываются неоправданными.

The Simpsons are no longer using couch gags. Showrunner @mattselman explains why on our latest podcast: pic.twitter.com/baRqKVCBYY — Four Finger Discount (@fourfingerpod) April 18, 2026





Поскольку каждый эпизод нужно вместить в ограниченное время, освободившееся время постараются использовать для развития сюжета. Дальнейшая работа над вступительной заставкой в каждом новом эпизоде потребует дополнительной работы и дополнительных затрат.

Заставки с диваном были не единственной чертой узнаваемости мультсериала. «Симпсоны» также часто использовали переработанные вступительные эпизоды. Один из ярких примеров, «Домик ужасов XXIV» в исполнении Гильермо дель Торо.

Непонятно, будут ли в «Симпсонах» и в дальнейшем использовать нечто подобное. Пользователи в X встретили решение избавиться от вступительной заставки преимущественно негативными комментариями. Многие считают вступительную заставку неотъемлемой частью культового сериала. Они также выразили сомнение в причинах, которые озвучил Селман. Большинство считает, что настоящими причинами являются желание сократить расходы и отсутствие свежих идей.

Ранее мы писали, что финал 36 сезона мультсериала «Симпсоны» шокировал поклонников смертью персонажа, который, кажется, был абсолютно базовым и никак не мог исчезнуть Гомер Симпсон «перепел» Нирвану в вирусной ИИ-версии «Smells Like Teen Spirit».

Источник: NotebookCheck