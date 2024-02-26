Первый взгляд на новую Tesla Model 3 Performance (Ludicrous)

Сразу несколько человек выложили в сеть фото и видео новой версии электромобиля Tesla Model 3 Performance (Ludicrous). Похоже, что впервые эта новинка фигурирует на фотографиях без камуфляжа.
BREAKING 🚨
Take a first look at the upcoming Model 3 Ludicrous with a more aggressive front end, sporty 20“ wheels, bucket seats and a slightly refined rear. 😮💨😍
Original Video by @dessiewisley pic.twitter.com/Zdypwbxg0e
— ⚡️ Dominic ⚡️| 20 (@CYBRTRK420) February 25, 2024
Версия Model 3 Performance (Ludicrous) отличается более агрессивной передней частью, спортивными 20-дюймовыми колесами и ковшеобразными спортивными сиденьями.
Model 3 ludicrous being unveiled for an advert today being filmed for an advert today in Valencia spain @elonmusk @TeslaBoomerMama @TeslaBoomerMama @teslaownersirl @SawyerMerritt @WholeMarsBlog pic.twitter.com/VP9qH7EaTD
— Desmond Wisley (@dessiewisley) February 25, 2024
Также свидетели, которые вживую увидели новый автомобиль, рассказывают об аэродинамических колесных дисках, красных тормозных суппортах, заниженной подвеске и наличии заднего спойлера. Все эти атрибуты присущи автомобилям со спортивным позиционированием.
BREAKING: New Model 3 Performance (Ludicrous) spotted for the first time fully uncovered.
Initial noticeable differences vs LR:
• Performance seats
• Wheels (aero caps)
• Red brake calipers
• Front splitter
• Ludicrous badge on rear
• Lowered suspension
• Rear spoiler… https://t.co/kBjWULR98T
— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 25, 2024
Новый электромобиль Tesla Model 3 Performance (Ludicrous) попал в объективы камер во время рекламных съемок. Пока отсутствуют подробности о его технических характеристиках и ценах.
Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!