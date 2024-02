Первый взгляд на новую Tesla Model 3 Performance (Ludicrous)

Сразу несколько человек выложили в сеть фото и видео новой версии электромобиля Tesla Model 3 Performance (Ludicrous). Похоже, что впервые эта новинка фигурирует на фотографиях без камуфляжа.

BREAKING 🚨 Take a first look at the upcoming Model 3 Ludicrous with a more aggressive front end, sporty 20“ wheels, bucket seats and a slightly refined rear. 😮‍💨😍 Original Video by @dessiewisley pic.twitter.com/Zdypwbxg0e — ⚡️ Dominic ⚡️| 20 (@CYBRTRK420) February 25, 2024

Версия Model 3 Performance (Ludicrous) отличается более агрессивной передней частью, спортивными 20-дюймовыми колесами и ковшеобразными спортивными сиденьями.

Также свидетели, которые вживую увидели новый автомобиль, рассказывают об аэродинамических колесных дисках, красных тормозных суппортах, заниженной подвеске и наличии заднего спойлера. Все эти атрибуты присущи автомобилям со спортивным позиционированием.

Новый электромобиль Tesla Model 3 Performance (Ludicrous) попал в объективы камер во время рекламных съемок. Пока отсутствуют подробности о его технических характеристиках и ценах.

