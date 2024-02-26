Новости Авто 26.02.2024 в 13:19 comment views icon

Первый взгляд на новую Tesla Model 3 Performance (Ludicrous)

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Сразу несколько человек выложили в сеть фото и видео новой версии электромобиля Tesla Model 3 Performance (Ludicrous). Похоже, что впервые эта новинка фигурирует на фотографиях без камуфляжа.

Версия Model 3 Performance (Ludicrous) отличается более агрессивной передней частью, спортивными 20-дюймовыми колесами и ковшеобразными спортивными сиденьями.

Курс UX UI для геймдеву.
Зрозумієш, як працює людський мозок, і впровадиш Design thinking у свою роботу — від ресерчу до прототипу й тестування. Забереш головні фішки Figma та Adobe Photoshop для дизайну ігор.
Приєднатися

Также свидетели, которые вживую увидели новый автомобиль, рассказывают об аэродинамических колесных дисках, красных тормозных суппортах, заниженной подвеске и наличии заднего спойлера. Все эти атрибуты присущи автомобилям со спортивным позиционированием.

Новый электромобиль Tesla Model 3 Performance (Ludicrous) попал в объективы камер во время рекламных съемок. Пока отсутствуют подробности о его технических характеристиках и ценах.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить