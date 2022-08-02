Pixar опубликовал трейлер мультсериала «Тачки в дороге» / Cars on the Road для платформы Disney+

Анонсированный в прошлом году мультсериал «Тачки в дороге» / Cars on the Road наконец получил полноценный трейлер и дату премьеры на стриминговой платформе Disney+.

В мультсериале появятся практически все герои франшизы «Тачки», однако главными персонажами останутся Молния Маккуин и Мэтр. В полном соответствии жанру Road Movie пара друзей отправится в долгое путешествие, где им придется столкнуться с новыми друзьями и пугающими ситуациями.

В первом сезоне мультсериала «Тачки в дороге» / Cars on the Road будет девять серий, премеьра назначена на 8 сентября 2022 года.