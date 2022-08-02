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Pixar опубликовал трейлер мультсериала «Тачки в дороге» / Cars on the Road для платформы Disney+

Pixar опубликовал трейлер мультсериала «Тачки в дороге» / Cars on the Road для платформы Disney+

Анонсированный в прошлом году мультсериал «Тачки в дороге» / Cars on the Road наконец получил полноценный трейлер и дату премьеры на стриминговой платформе Disney+.

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В мультсериале появятся практически все герои франшизы «Тачки», однако главными персонажами останутся Молния Маккуин и Мэтр. В полном соответствии жанру Road Movie пара друзей отправится в долгое путешествие, где им придется столкнуться с новыми друзьями и пугающими ситуациями.

В первом сезоне мультсериала «Тачки в дороге» / Cars on the Road будет девять серий, премеьра назначена на 8 сентября 2022 года.

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Pixar опубликовал трейлер мультсериала «Тачки в дороге» / Cars on the Road для платформы Disney+


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