Первый полнометражный трейлер "Мстителей: Судного дня" был представлен на CinemaCon

Наконец, долгожданно, Мстители снова собираются вместе! Это воссоединение не могло наступить достаточно быстро. Владельцам кинотеатров пришлось пережить шесть тяжелых лет после их последнего командного соединения в «Мстителях: Завершении игры» 2019 года.





На радость владельцам кинозалов от Сиэтла до Ки-Уэста, Disney представила первый полнометражный трейлер «Мстителей: Судного дня» на CinemaCon в рамках презентации студии для владельцев кинотеатров. До этого момента Marvel предлагала только четыре коротких тизера, посвященных Стиву Роджерсу (бывшему Капитану Америка), Тору, Людям Икс и Фантастической четверке — все они отвечают на окончательный призыв к битве.

Трейлер начинается с показа Доктора Дума Дауни-младшего в зеленом капюшоне и металлической маске, который готовится вторгнуться в мультивселенную. Есть кадр, где Профессор Ксавье (Патрик Стюарт) смотрит в окно особняка Х, пока снаружи вспыхивает яркий свет, сигнализируя об опасности.

Далее — лавина кроссоверов: Гамбит (Ченнинг Татум) и Шан-Чи (Симу Лю) дерутся; Мистик (Ребекка Ромин) перевоплощается в Елену Белову, что приводит к бою Флоренс Пью против Флоренс Пью; а Тор (Крис Хемсворт) и Дум встречаются в поединке, но Дум голыми руками ловит магический молот Тора — Мьёльнир. Кроме того, трейлер содержит кадр, где Скотт Лэнг / Человек-муравей (Пол Радд) целует дочь Кэсси в голову.





Самый главный момент наступает, когда Стив Роджерс в исполнении Криса Эванса торжественно возвращается и воссоединяется с Тором. Асгардец поражённый появлением своего товарища-Месника — ведь Кэп вернулся во времени, чтобы состариться со своей возлюбленной Пегги Картер в «Завершении игры» (и передал мантию Сэму Уилсону). До сих пор неясно, как Кэп вернулся, но он явно все еще достаточно достоин, чтобы поднять молот Тора — так же, как он это сделал во время битвы с Таносом в «Финале игры».

Подобно тому, как «Война бесконечности» и «Финал игры» объединили Стражей Галактики, вакандийцев и Мстителей, «Судный день» смешивает Величайших героев Земли с Людьми Икс, Фантастической четверкой и Громовержцами. После того, как корабль Фантастической четверки пересек границу MCU в сцене после титров «Громовержцев», мы наконец видим, как Мистер Фантастик, Женщина-невидимка, Человек-факел и Существо встречают так называемых Новых Мстителей (в состав которых входят Бакки Барнс, Елена Белова, Стражник, Призрак, Красный страж и Агент США). Есть также напряженное противостояние между вакандийскими силами Черной Пантеры и подводными талоканцами Намора после того, как две армии столкнулись в «Навсегда в Ваканде».

Все герои (и несколько бывших злодеев) должны отложить свои разногласия и объединить усилия, чтобы уничтожить Доктора Дума. Дауни-младший, который начитывает часть трейлера с едва заметным восточноевропейским акцентом, вышел на сцену вместе с Эвансом, чтобы дважды показать трейлер переполненной аудитории.

Джо и Энтони Руссо режиссируют «Судный день» и «Мстителей: Тайные войны» 2027 года, которые завершат Сагу мультивселенной MCU. Кинематографисты намекали на то, что эти два блокбастера, снятые подряд, будут связаны между собой — подобно двухчастной истории «Мстителей: Война бесконечности» 2018 года и «Завершение игры».

Сюжетные подробности «Судного дня» хранились в тайне, но фильм обещает стать супергеройским зрелищем этого или, в конце концов, любого года «Судный день» собрал полный набор Мстителей и Людей Икс, включая Пола Радда в роли Человека-муравья, Энтони Макки в роли Сэма Уилсона, Педро Паскаля в роли Мистера Фантастика, Иэна МакКеллена в роли Магнето, Летицию Райт в роли Шури, Тома Хиддлстона в роли Локи и многих-многих других героев.

Среди подтвержденных участников также Кэтрин Ньютон, которая возвращается к роли Кэсси Лэнг после «Человека-муравья и Осы: Квантомании» — она объявила об этом в Instagram, иронично распаковывая коробку с режиссерским креслом со своим именем и логотипом фильма. Ньютон является третьей актрисой в этой роли: до нее Кэсси ребенком играла Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей», 2015; «Человек-муравей и Оса», 2018), а подростком — Эмма Фурман («Мстители: Завершение игры», 2019).

Хотя недавний послужной список Marvel был неоднозначным, самые большие хиты комиксной империи постпандемийной эпохи — это масштабные командные объединения вроде «Человека-паука: Домой пути нет» ($1,9 млрд в 2021 году) и «Дэдпула и Росомахи» ($1,33 млрд в 2024 году).

Владельцы кинотеатров в восторге от «Судного дня», ведь последний раз кинематографическая вселенная Marvel от Disney собирала всю команду вместе в 2019-м в «Мстителях: Завершении игры», что обеспечило самый большой открытый уикенд всех времен — $357 млн в США и $1,2 млрд в мире. «Завершение игры» триумфально покинуло кинотеатры как самый кассовый фильм года и второй по величине в истории со стягерингом $2,8 млрд во всем мире.

«Мстители: Судный день» запланирован к выходу в тот же день, что и «Дюна: Часть III», что может привести к одному из самых больших совокупных уикендов в истории кинокассы. «Мстители: Тайные войны» должны выйти годом позже — 17 декабря 2027 года.





Источник: Variety