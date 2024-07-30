Pixel 8 Pro получил неофициальный мод, который исправляет давнюю проблему с «мерцанием» дисплея

Google Pixel 8 Pro — надежный смартфон с отличным дисплеем. Но он не очень комфортен для пользователей, чувствительных к частоте ШИМ, которая используется на многих современных дисплеях. Для кого-то низкая частота ШИМ вообще делает дисплей смартфона непригодным к использованию. Благодаря новой модификации эту проблему можно исправить.

Частота широтно-импульсной модуляции (ШИМ) используется на практически всех OLED-дисплеях для регулировки яркости изображения. Она способствует тому, чтобы глаз видел дисплей ярче или тусклее. На фотографиях OLED-дисплея иногда можно видеть черные полосы на экране, когда частота ШИМ снижается и изображение становится более тусклым.

Для большинства людей разница между дисплеем с низкой частотой ШИМ и дисплеем со сверхвысокой частотой практически отсутствует. Но для других пользователей дисплей с низкой частотой ШИМ может создавать сильную нагрузку на глаза. Устройства Google Pixel, к сожалению, относятся к той категории, которая создает дискомфорт для глаз.

Однако теперь благодаря модификации Pixel 8 Pro фактически способен увеличить частоту ШИМ значительно выше стандартного значения. Для этого следует воспользоваться модифицированным образом загрузки, который удваивает частоту ШИМ до 480 Гц. Правда, для этого понадобится рут-доступ к устройству.

Благодаря дальнейшим модификациям образа удалось запустить Pixel 8 Pro на частоте 3840 Гц. Смартфон работал без каких-либо очевидных проблем, однако изображение получило заметный зеленый оттенок и некоторые другие искажения цветов. Вероятно, именно из-за этих искажений передачи цветов Google не использует слишком высокую частоту ШИМ для Pixel 8 Pro.

Поскольку другие бренды продолжают повышать показатели ШИМ, можно лишь надеяться, что Google также пойдет по этому пути в будущем. Но тем временем можно самостоятельно внести изменения в работу нынешних смартфонов (если взять на себя риск изменения базового программного обеспечения устройства).

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Источник: 9to5google