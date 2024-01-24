Pixel 9 Pro на рендерах немного похож на iPhone и отличается обновленным блоком камер

Смартфоны серии Pixel 8 вышли всего несколько месяцев назад, но инсайдеры уже публикуют информацию об устройствах линейки Pixel 9.

Так, надежный инсайдер OnLeaks поделился набором рендеров, демонстрирующих грядущее флагманское устройство Google Pixel 9 Pro. Смартфон на рендерах отличается плоскими краями, что наводит на ассоциации с iPhone.

Это не единственное серьезное изменение дизайна Pixel 9. Похоже, что Google также решила изменить внешний вид панели задней камеры. Вместо того, чтобы растягивать панель камеры по всей ширине задней панели телефона, рендеры демонстрируют выступающий блок камер овальной формы, похожий на решение в Pixel Fold. В камере заметны 3 модуля.

Похоже, что у Pixel 9 Pro также есть кнопка питания и качелька регулировки громкости на правой стороне устройства. Однако Google изменила расположение слота SIM-карты, который теперь находится в нижней части устройства рядом с портом USB-C.

Сообщается, что в этой модели используется немного меньший 6,5-дюймовый дисплей (по сравнению с 6,7 дюйма в Pixel 8 Pro). Но другие характеристики устройства пока не разглашаются.

Источник: The Verge