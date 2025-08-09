Новости Устройства 09.08.2025 comment views icon

Pixel Tablet Pen — стилус Google, которого не было, но который уже можно купить

Вадим Карпусь

Pixel Tablet Pen — стилус Google, которого не было, но который уже можно купить

В отличие от большинства современных планшетов, Google Pixel Tablet никогда не получал собственной линейки официальных аксессуаров, которые бы расширили его функциональность. Однако это не означает, что Google не работала над такими дополнениями. По ряду утечек было понятно, что компания готовила стилус под названием Pixel Tablet Pen, но официально его так и не представили. Тем не менее, сегодня этот стилус можно найти в интернете и купить на Amazon и других торговых площадках.

В конце прошлого года появилась информация о стилусе Pen for Pixel Tablet, который позиционировался как официальный аксессуар для Pixel Tablet. Он имеет модельный номер GM0KF, стильный минималистичный дизайн в светло-серых и кремовых оттенках, а также физическую кнопку, которая должна была бы взаимодействовать с программным обеспечением. Стилус работает по стандарту USI 2.0, который Pixel Tablet поддерживает с первого дня.

Хотя Google так и не выпустила этот аксессуар официально, понятно, что его производство все же началось — и единицы этих стилусов активно появляются на рынке.

Сегодня Pixel Tablet Pen можно найти, например, на китайской площадке Goofish, где продают оригинальные стилусы в коробках с брендингом Google и официальным названием. Также устройство доступно в продаже на Amazon и других платформах. Продавцы часто не используют точное название, а просто описывают стилус как USI 2.0 модель с номером GM0KF. Однако все они похожи на оригинальный стилус Google — с логотипом Google на кнопке и надписью Designed for Google. Цена на этот аксессуар колеблется около $25, что является очень выгодным предложением, особенно учитывая, что официальный аксессуар от Google мог бы стоить значительно дороже.

Как работает Pixel Tablet Pen

Стилус имеет USB-C порт для зарядки с индикатором состояния, быстро заряжается и мгновенно распознается планшетом. Отклик на прикосновения точный и плавный, приложения реагируют на наведение, и проблем с совместимостью нет. Физическая кнопка, к сожалению, пока не выполняет никаких функций, но ее можно использовать как приятный фиджет для пальцев.

История этого стилуса довольно странная. Да, обычно у Google бывают единичные случаи, когда продукты не выходят на рынок. Но чтобы так массово продавали незапущенный официальный аксессуар — это уникальный случай. Журналисты, в частности из ComputerWorld, тоже получили этот стилус и спрашивали Google о нем, но компания избежала комментариев.

Будущее Pixel Tablet пока остается неопределенным, поэтому маловероятно, что мы услышим официальные объяснения относительно Pixel Tablet Pen. Однако для пользователей, которые хотят улучшить опыт работы с планшетом, это предложение — шанс получить официальный аксессуар Google по выгодной цене. Если вы заинтересованы, стоит поторопиться с покупкой, потому что количество стилусов ограничено.

Источник: 9to5google

