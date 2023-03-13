Планшет OPPO Pad Air вышел в продажу в Украине: 2K дисплей, SoC Snapdragon 680, 4 ГБ ОЗУ и цена от 10 тыс. грн

OPPO AED Украина сообщила о начале продаж в Украине первого планшета компании под названием OPPO Pad Air. Это бюджетная модель, выполненная в двухцветном дизайне с металлическим напылением.

Планшет OPPO Pad Air Air оснащен 10,36-дюймовым 2K HD IPS дисплеем (разрешение 2000×1200 пикселей), прошедшим сертификацию TÜV Rheinland по безопасности для глаз. Устройство имеет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Пользователи могут увеличить доступный объем оперативной памяти до 7 ГБ, используя технологию OPPO RAM Expansion и заимствовав до 3 ГБ неиспользованного хранилища.

На задней панели OPPO Pad Air Air расположена 8-мегапиксельная камера, для автопортретов и видеозвонков предназначена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Кроме того, планшет оснащен четырьмя динамиками и поддерживает Dolby Atmos. Аккумулятор емкостью 7100 мАч позволяет пользователям смотреть видео до 12 часов, участвовать в видеоконференциях до 15 часов или читать электронные книги до 16 часов. Гаджет имеет размеры 245,08×154,84×6,94 мм и вес 440 г. OPPO Pad Air работает под управлением ColorOS for Pad. Устройство доступно в сером цвете.

В Украине купить OPPO Pad Air можно на сайтах и в магазинах партнеров. Модель с 64 ГБ встроенной памяти стоит 9999 грн, а модель с хранилищем на 128 ГБ – 10999 грн.